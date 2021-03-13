唱紅「我的滑板鞋」 歌手龐麥郎精神分裂入院

以「我的滑板鞋」暴紅的龐麥郎透過經紀證實長期深受精神病所苦，已經住進精神病院。（取材自微博）

以一首「我的滑板鞋」走紅的歌手龐麥郎因飽受精神分裂症的折磨，目前已經住進精神病醫院。和龐麥郎共事6年的經紀人白曉證實訊息，稱此前之所以沒有對外透露龐的病情，是想給他多一點時間。

綜合媒體報導，龐麥郎的家鄉、陝西省漢中市寧強縣代家壩鎮南沙河村村支書陳正鼎說，2月28日，龐麥郎的父親打電話告訴他，龐麥郎動手打了父母。隨後，村里向派出所報警。3月1日下午，當地一家精神病醫院將龐麥郎接走，這是他第二次被送到精神病醫院。「去年也送了一次，」陳正鼎說。

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白曉稱，龐麥郎在2021年初，終因無法控制身體，而被強制送進醫院。此外，視頻中白曉透露，目前因疾病困擾龐麥郎的體重從130斤瘦到只有80斤。

白曉稱，龐麥郎是一個對音樂特別偏執的人。這些年來，他雖然一直飽受精神分裂症的折磨，「雖然不知道未來會怎樣，但是龐麥郎在飽受精神疾病折磨的過程中，依然還在創作。」龐麥郎的許多詞、作品都是在生活和疾病的煎熬中寫出來的。但他每次恢復到正常的時候，他又不願意給大家看到這些成果。

報導稱，龐麥郎此前曾因難以溝通、不守契約等行為飽受批評，白曉作為經紀人也為他的行為作出了解釋，表示對方深受精神疾病的折磨，也從2018年開始感覺他的狀態越來越差，「還有好幾次想要殺掉這個陪了他多年的朋友以及經紀人。」

白曉公開表示理解龐麥郎並原諒他的行為，也承認由於疾病的折磨龐麥郎以後的商務活動將會停止。

白曉坦言，很多時候，他挺擔心龐麥郎在精神分裂的情況下，傷害自己的生命或者傷害他人的生命，會因此被強制帶走，但讓他沒想到的是，這一天比他預想到的提前了三到五年。

歌手龐麥郎2014年推出「我的滑板鞋」「西班牙的牛」等三首個人單曲，從而正式進入演藝圈；之後，其憑藉歌曲「我的滑板鞋」而受到更多關注。其社交媒體上的最後一次更新是在1月31日。

此外，經紀人白曉表示，龐麥郎雖然在老家的精神病院住院，卻並未得到很好的治療，目前治療費沒有著落，需要社會幫助。白曉還稱，這幾年龐麥郎一直在努力地工作掙錢，但對於收入用在何處沒有透露。