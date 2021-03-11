抹布裝晶片！杭州飯店「智慧監管」 亂擦馬桶就報警

中國浙江省杭州市下城區有關當局正在試驗推行一套智慧系統，有飯店業者在每一件床品甚至抹布上加裝晶片；如果清潔人員拿別的抹布擦拭馬桶就會自動報警。（截圖自央視財經頻道）

中國 多家知名五星級飯店此前因衛生亂象頻遭爆料，浙江省杭州市下城區有關當局試驗推行「透明保潔智慧監管」系統，有飯店業者在每一件床品甚至抹布上加裝晶片 ；如果清潔人員拿別的抹布擦拭馬桶就會自動報警。

央視正點財經10日報導，飯店客房清潔工作是否到位，過去主要靠人工檢查，可能出現遺漏等問題。多家知名五星級飯店遭爆料，例如客房清潔人員用髒浴巾擦拭杯子，甚至只用一條毛巾清潔整套衛浴設備，畫面怵目驚心，引發消費者恐慌。

為了防衛生亂象，試點飯店內的顧客只要用手機 掃碼，就可對客房內所有的床單、枕頭套等床品清潔情況一目了然。因為每一件床品都被裝上晶片，清潔人員用RFID（無線射頻辨識）讀取器一掃，就能將數據上傳。

據報導，在下城區的另一家試點飯店，業者還在每一條抹布上裝晶片，如果清潔人員用擦洗面盆的抹布去擦馬桶，這個晶片就會發出警報。

報導引述杭州下城區衛生監督所科長黃薇表示，警報首先會預警飯店業者，馬上進行整改，並且會在後台留下紀錄；如果業者沒有整改，他們就會過去監督檢查。

報導指出，杭州下城區目前有住宿場所250餘家，2020年12月以來，「透明保潔智慧監管」系統陸續在12 家賓館、兩家連鎖飯店進行試點。未來有可能在浙江省進行推廣。