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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

能打疫苗抓緊打…張文宏：2022下半年才能「摘口罩」

中國新聞組／北京11日電
上海華山醫院感染科主任張文宏建議中國民眾，疫苗最好「在今年打、盡快打」。（取材自微博）
上海華山醫院感染科主任張文宏建議中國民眾，疫苗最好「在今年打、盡快打」。（取材自微博）

防疫專家張文宏表示，中國還沒有完成新冠病毒群體免疫性的疫苗接種，今年底前要想摘掉口罩「非常困難」，要到2022年下半年才可能看到「摘掉口罩的趨勢」。為了加速施打疫苗的進程，國藥集團證實旗下兩款滅活疫苗均已逐步提供60歲以上的民眾接種，年紀最大的接種者將近100歲。

央廣報導，張文宏在受訪時指出，今年底前摘口罩非常困難的原因在於，中國還沒有完成群體免疫性的疫苗接種。同時，國際疫情仍在蔓延，口罩用於防護的要求始終存在。

張文宏表示，在「接種」和「國際疫情」這2個條件都達到要求的情況下，2022年下半年才可能看到「摘掉口罩的趨勢」。

他預測，從今年底或2022年初開始，全球將重新打開（開放人員往來），在此之前，中國迫切需要完成疫苗接種，以因應疫情輸入性風險。

張文宏並建議中國民眾，疫苗最好「在今年打、盡快打」，特別是年輕人「能打疫苗的都抓緊打」。

報導指出，中國正在加速推動施打疫苗的進程，但官方日前設下18至59歲的年齡限制。目前除了北京疫情防控小組已自行宣布「應接盡接」，開始為北京的60歲以上身體健康的老年人接種疫苗外，中國各地官方均未宣布放寬60歲以上的民眾接種。

中國國藥旗下的武漢生物製品研究所總經理助理王澤鋆10日證實，旗下研究所研發的兩款滅活疫苗，均已逐步提供60歲以上的民眾接種，其中年紀最大的接種者將近100歲。

不過王澤鋆並未說明，這些60歲以上的接種者是居住在北京，還是在中國其他地方。

疫苗 中國 疫情

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