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中國最快！廣州地鐵18號線 時速176公里抵港珠澳大橋

記者賴錦宏╱綜合報導
廣州地鐵18號線日前進行時速160公里測驗。（新華社）
廣州地鐵18號線日前進行時速160公里測驗。（新華社）

今年即將開通首通段的廣州地鐵18號線，被看作粵港澳大灣區南北向的交通大動脈。廣州地鐵18號線7日完成逐級提速試驗，列車運行最高速度刷新中國地鐵試跑的最高速度紀錄，時速達到176公里。

根據規畫，18號線南延段將分成主線和支線，主線去珠海，支線進中山，同時研究接入港珠澳大橋人工島口岸，實現一線連通穗港澳。

廣州地鐵18號線是中國首條全地下敷設、採用新型剛性接觸網的城市軌道交通線路，南起萬頃沙，北至廣州東站，未來將實現30分鐘內從南沙自貿區到達廣州主城區。列車設計最高時速160公里，是目前中國在建的時速最快地鐵項目。

而在逐級提速期間，列車分別以7個速度級在番禺廣場至橫番3號風井進行往返試驗，運行速度由由時速80公里逐級提升至160公里，並最終達到176公里，達到工程設計速度的110%，驗證工程的安全裕量。

據中國鐵道研究院集團有限公司現場檢測數據顯示，列車試跑過程中，輪軌關係、弓網關係均符合行業規範要求，其中車輛平穩性、軌道質量指數、接觸網平順性等指標居大陸領先水平。

地鐵 中國 檢測

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