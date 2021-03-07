習近平赴人大內蒙古團 要求普及漢語漢字

習近平5日參加全國人大內蒙古代表團審議時，要求推廣普及漢語漢字。圖為內蒙古學生朗誦詩歌。（中新社）

13屆全國人大四次會議5日開幕，國家主席習近平 參加內蒙古代表團審議時強調「民族團結」，除指出要認真做好推廣普及國家通用語言文字工作外，也要開展中華民族共同體意識教育 。

這是習近平在今年的兩會第一個下的團組。新華社報導，習近平表示，「內蒙古是最早成立的民族自治區，在促進民族團結上有光榮傳統，要牢記『漢族離不開少數民族，少數民族離不開漢族』」。他並以1960年代「3000孤兒入內蒙」為例，強調民族團結。

中新社報導，「3000孤兒入內蒙」典故出自1960年代，當時中國 遇上嚴重自然災害，糧食供應短缺，上海、江蘇與浙江等地孤兒院糧食不足，這時內蒙古政府主動請纓，將3000多名中國南方的孤兒，由內蒙民眾領養。

習近平要求，要做好推廣普及國家通用語言文字工作，全面推行國家統編教材。要在各族幹部群眾中深入開展中華民族共同體意識教育，特別要從青少年教育抓起，引導幹部群眾理解中共的民族政策，樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點。

內蒙古官方去年9月初要求當地少數民族學校以漢語教授核心課程，引起內蒙民眾強烈反彈，數萬人上街抗議、罷課，呼和浩特、赤峰市、通遼市等地都出現了抗議活動。中國官方仍不顧反對聲浪，宣布今年秋天，全區民族語言授課學校的部分班級，將有三科目使用漢語教學。

另據新華社報導，習近平6日在看望參加全國政協會議的醫藥衛生界、教育界委員，並參加聯組會時指出，對群眾反映強烈的突出問題，對打著教育旗號侵害群眾利益的行為，要緊盯不放，堅決改到位、改徹底。