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成都「國學」幼兒園給孩子吃全素 挨轟虐待

中國新聞組／北京4日電
德音學堂的老師帶領學生拜孔子像。（取材自上觀新聞 ）
德音學堂的老師帶領學生拜孔子像。（取材自上觀新聞 ）

四川省成都一家打著「國學」旗號的幼兒園，近日被曝出「採用全素飲食方式」，引發網民們憤怒。

上觀新聞報導，位於成都新都區德音學堂幼兒園的宣傳內容顯示，在此就讀的兒童們在接受「弟子規」、「常禮舉要」等國學教育的同時，隔絕肉食、餐餐吃素，此舉甚至還收穫了許多讀者的讚許，紛紛表示希望把孩子送過來。

有科普博主指出，學齡前兒童純素飲食會造成嚴重營養不良，對智商有終身傷害，甚至會造成生命危險，這種安排涉嫌「虐待兒童」。

據報導，被曝出「採用全素飲食方式」的成都新都區德音學堂幼兒園，打著「國學教育」的旗號，強調對學生進行中國傳統蒙學典籍教育，用三年時間幫助孩子熟讀並部分背誦中外經典。同時，帶領孩子力行「弟子規」、「常禮舉要」。

這家幼兒園更特殊之處在於「採取了全素飲食方式」，還組織學生做全素的「感恩餐」。

不少讀者留言點讚，甚至覺得創辦者「功德無量」，還希望把自家孩子送過來。

不過在其他網民看來，這家幼兒園真的是槽點太多了，比如在「德音學堂」的宣傳視頻中，有老師領著小朋友們拜孔子像的儀式。但他們尊崇的孔子不僅沒有主張過不要吃肉，甚至在吃肉這件事上非常講究。用網民的話來說，這就是打著「傳統」和「國學」的旗號，販賣「換了皮的素食主義理念」。

據當地教育局官表示，已經成立調查組開展調查，後續會向社會公布調查結果。

據了解，同樣打著「國學+素食」旗號的幼兒園在全國有近百家，覆蓋了大部分省份。

這家幼兒園還組織學生做全素的「感恩餐」。（取材自上觀新聞 ）
這家幼兒園還組織學生做全素的「感恩餐」。（取材自上觀新聞 ）
這家幼兒園的全素菜單。（取材自上觀新聞 ）
這家幼兒園的全素菜單。（取材自上觀新聞 ）
被曝出「採用全素飲食方式」的成都新都區德音學堂幼兒園。（取材自上觀新聞）
被曝出「採用全素飲食方式」的成都新都區德音學堂幼兒園。（取材自上觀新聞）

教育局 中國

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