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富豪校友李永新慨捐10億 北大獲校史最大筆捐款

中國新聞組／北京4日電
李永新豪捐10億給北京大學 。（取材自微博）
李永新豪捐10億給北京大學 。（取材自微博）

北京大學3日收到該校建校以來最大一筆個人捐贈，也是最大一筆校友捐贈。來自95級校友李永新向母校捐贈10億人民幣（約1.5億美元）。

中新社報導，北京大學中公教育發展基金捐贈儀式3日在該校舉行。此次捐出的10億元，將用於支持北大的發展建設以及設立中公德善獎學金、助學金、獎教金和中公講席教授等項目。

李永新於1999年畢業於北京大學政治學與行政管理系（現北京大學政府管理學院），任中公教育集團董事長，是中國公職培訓規模大的職業教育機構。2020年福布斯中國富豪榜，李永新家族以1261億人民幣排名第23位。

2018年，李永新捐資1億元支持北大品質校園建設、校友工作和人文學科發展。2019年，又先後向政府管理學院和教育學院捐資。2020年，他再次捐資支持白衣天使守護基金。

李永新表示，北大和北大的校友們在他創業及事業的發展中給予了莫大的支持與鼓勵，未來為社會、為教育捐助的第一個100億元也一定要給北大。

北京大學黨委書記邱水平為中公教育集團頒發北京大學傑出教育貢獻獎。北京大學校長郝平與李永新簽署捐贈協議。

北大方面表示，近年來，北大校友捐贈規模不斷提高，形式愈加多元。校友捐贈已經成為北京大學在人才培養、教師發展、學術研究、社會服務、文化傳承創新等各個領域的重要助力。

報導指出，富豪校友回饋母校向來令學校增光，此前博恩科技董事長熊新翔曾捐贈母校電子科技大學10.3億，融創中國董事長孫宏斌也捐贈清華大學10億，馬化騰、李彥宏、馬雲等也曾向母校捐款過億。

北京 教育 中國

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