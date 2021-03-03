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穿漢服領婚被拒 網：西裝才是正統？

中國新聞組╱北京3日電
江蘇無錫唐姓女子日前和新婚丈夫穿著傳統漢服要辦理領證，遭民政局拒絕。(取材自觀察者網)
江蘇無錫唐姓女子日前和新婚丈夫穿著傳統漢服要辦理領證，遭民政局拒絕。(取材自觀察者網)

江蘇無錫一名唐姓女子，日前和新婚丈夫穿著傳統漢服領證結婚遭拒絕，民政局給出的理由是該服裝像「戲服」，不夠正式。唐女將事件po網後引發熱議。

影音來源：YouTube

觀察者網報導，唐女表示，自己是一名漢服愛好者，和丈夫穿著漢服拍攝的證件照，尺寸、背景等也都符合相關規範，結果去申請婚姻證記時，民政局人員以「服裝像是戲服」、「漢服證件照像藝術照」為由，直接不准辦理。

民政局人員事後又解釋，穿這種服裝辦理婚姻登記在無錫沒有先例，所以才拒絕唐女辦理，後續對於認可漢服作為證件照形式，還要再做研究。

事件引發議論，網友批「西裝可以、漢服不行？」、「西裝才是中華正統？」、「無語，又不是有傷風化」、「人家髮型規整，衣服也得體，為什麼不行」、「應該支持，畢竟是中華傳統服裝」，不過也有人提出反對意見，「證件照，正式場合，還是嚴肅點」、「如果是婚紗照，沒問題，結婚證照不大合適」。

報導稱，用漢服證件照進行婚姻登記被拒並非首例。2019年，廈門陳先生夫婦到思明區民政局辦理婚姻登記，當時他們所拍攝的漢服照，也被工作人員告知不能用。

當地民政局表示，「並不是針對漢服」，而是陳先生的妻子梳著古代的髮髻，髮髻結合服飾，讓人覺得這是一張藝術照，而非證件照。更重要的是，無法從該照片中辨別這是陳先生夫妻倆的近期照片。

那麼漢服證件照到底可不可以登記結婚？根據「婚姻登記工作規範」規定，「當事人提交3張2寸雙方近期半身免冠合影照片」，但具體著裝、服飾要求並未提及。

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