3億年歷史「韭菜」 現身杭州近郊…網友：能吃嗎？

中華水韭的歷史可追溯到3億年前。（取材自都市快報）

水生植物研究團隊在離杭州市區40多公里遠的天目山餘脈，發現一種3億多年前的「活化石」中華水韭、號稱野生植物界的「大熊貓」，在網上引起轟動。有網友好奇問，「是韭菜的一種嗎？能吃嗎？」

都市快報報導，杭州市水生植物學會理事長陳煜初帶領團隊來此地考察，在一處溪流間，發現一片生長茂盛像韭菜一樣的植物，經證實就是「中華水韭」，數量兩萬多株，規模之大堪稱全中國 罕見。

陳煜初說，中華水韭的歷史可追溯到3億年前的二疊紀，是國家一級保護野生植物，被稱為植物界的「大熊貓」。除了浙江有發現之外，也曾在安徽、江蘇、湖北、湖南、廣西等發現過。

陳煜初介紹，中華水韭對生活環境的要求非常高：光照要好、水文活泛、水溫適宜。他說：「浙江首次發現這麼大規模的中華水韭自然生長群，在國內也實屬罕見。一次性發現這麼多的中華水韭，實屬不易。」

對於這種國寶植物，好奇的網友提出不少問題，「是韭菜的一種嗎？能吃嗎？」「以後能大面積培養嗎?」

陳煜初回答，「沒有找到它能夠吃的證據依據，我們只研究保護的問題」。從外觀上講，中華水韭的葉子寬度不超過3毫米，比韭菜要窄。從味道上來講，韭菜是非常香的，而中華水韭是沒有味道的，「拿來包水餃肯定不好吃」。