中國拚70萬公里交通網 包括高鐵直通台灣

中國當局24日發布「國家綜合立體交通網規畫綱要」，宣示2035年交通實體線網總規模要達到70萬公里左右，其中高鐵要達到5.6萬公里。（中新社）

中國國務院 近日發表「國家綜合立體交通網規畫綱要（簡稱綱要）」，規畫2021年至2035年的交通建設，光是陸路交通網就要擴充至70萬公里，相等於赤道圍繞地球超過17圈，其中鐵路約20萬公里，包括高鐵7萬公里，形成由「八縱八橫」高鐵主通道為骨架、區域性高鐵銜接的高速鐵路網。這也是國務院第一次在中央層面確定了國家中長期交通網規畫建設要求。

香港經濟日報報導，「綱要」內規畫，到2035年，陸路交通方面要達到鐵路20萬公里，其中高鐵5.6萬公里、普速鐵路7.1萬公里；公路要達到46萬公里，其中高速公路6.1萬公里、普通國道7.2萬公里。

海上交通方面，高等級航道要到達2.5萬公里、沿海主要港口27個、內河主要港口36個，空中交通方面，民用運輸機場要達到400個、郵政快遞樞紐80個。

高鐵若通 到台不到1小時

本報系聯合報報導，值得一提的是，「八縱八橫」高鐵網也包含福州直達台灣的路線。2015年6月底建成通車的合福（安徽合肥至福建福州）高鐵，就已經預留了台海通道。福州到台北直線距離約250公里，按照現在的高鐵時速，不到一小時就能抵達台北。

除傳統高鐵，「綱要」也首次在國家層面對非輪軌技術軌道交通應用做出發展規畫，要求研究推進超大城市間高速磁懸浮通道布局和試驗線路建設，不過並沒有寫出具體建設時間、地點。

「綱要」也提到要加強智能化載運工具和關鍵專用裝備研發，推進智能網聯汽車 ，並推動智能網聯汽車與智慧城市（Smart City）協同發展。

中製油船 「遠福洋」輪交付

此外，中國自主研製的新一代節能環保型超大型油船「遠福洋」輪，26日在遼寧大連正式交付中遠海運集團。交付後的「遠福洋」輪將主要用於中東─遠東航線的原油運輸。

30萬噸級的「遠福洋」輪總長約333米，型寬60米，最大載重量約31.9萬噸，續航里程超過2萬6000海裡，可在全球範圍航行。且因為特殊吃水設計，「遠福洋」輪即使正常裝載220萬桶原油也可以直接通過馬六甲海峽，無需等待。