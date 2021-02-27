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女師獎勵學生「成績好做一次」？ 黑龍江男涉造謠被捕

中國新聞組／北京27日電
網傳一名英籍女教師「肉體獎勵」學生，被證實是謠言。（取材自微博）
網傳一名英籍女教師「肉體獎勵」學生，被證實是謠言。（取材自微博）

網上近日瘋傳廣州有英籍女教師用「成績好就做一次」作獎勵，令中學生成績突飛猛進。文章以外國女生照片吸引眼球，但案件情節和色情電影雷同，還聲稱公安曾調查但沒起訴，不少網友質疑真偽。廣州公安日前介入調查，證實事件是假消息，散布消息的黑龍江男子已被捕，處罰行政拘留10天。

香港01報導，大陸日前一則報導引來熱議，之後多間傳媒轉載。報導稱廣州有一名29歲英籍女教師在課餘時間賺外快，為學生「私補」，學生經她教導後成績突飛猛進。

後來有家長查看家中閉路電視，發現兒子和女教師在家中做愛，追問兒子後，發現女教師提出「成績考好就可以做一次」，他坦承自己已經「領」過十多次。家長氣得報警，報導稱警方追查後發現另有五名14歲以上中學生有相同經歷，但全都承認是自願，不願提告。

據報導，許多人懷疑是假新聞，更提出多點質疑。報導內使用的女教師照片，先後被揭造假，其中一張其實是2017年一宗英國女教師性侵學生案件中的犯人照片；涉案女教師當時28歲，與傳聞中的「肉體獎勵」女教師年齡相近。而另一些女教師的照片，又被兩岸的「老司機」認出是美籍成人影片演員Melody Marks。

更可疑的是，媒體轉載的消息多引述網易新聞的一篇自媒體文章，報導內更提到「警方介入調查」，但大陸傳媒並未報導事件，所以真的引來廣州公安介入調查，最終證實相關報導是假訊息。

報導指出，廣州公安近日發通報稱已拘捕發布訊息的33歲黑龍江馬姓男子。馬男承認自己是故意編造假消息，目的是增加文章點擊量從中獲利，公安機關對他處罰行政拘10天。

真相大白後，有網友指出，「昨天看到這個新聞的時候覺得不可思議，今天就被戳穿了」。

網路熱傳一則英籍教師為學生提供肉體獎勵的消息，相中人的確是一名英國女教師，但她教...
網路熱傳一則英籍教師為學生提供肉體獎勵的消息，相中人的確是一名英國女教師，但她教的是物理，其實是英國2017年性侵學生案件的犯人。（取材自微博）

公安 性侵 電影

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