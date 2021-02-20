白酒院士後 工程院又現「黃金院士」網酸「海底撈也得給一個」

陳玉民。（取材自山東黃金集團有限公司官網）

日前貴州茅台酒廠總工程師王莉入圍中國 工程院院士，輿論嘩然之後，山東黃金集團董事長陳玉民被爆入圍中國工程院增選院士名單，也引發議論，有網友酸「那海底撈也得給一個」。

綜合媒體報導，山東省科學技術協會月初公布今年工程院院士的11位原擬推薦人選，其中包括山東黃金集團董事長陳玉民。繼茅台酒廠的總工程師王莉被稱作「白酒院士」後，陳玉民被稱作「黃金院士」，更有人指出，這兩人的推薦過程「舉賢不避富」，有失客觀公正。

陳玉民現任山東黃金集團有限公司黨委書記、董事長，兼任山東省政協經濟委員會副主任。其成功帶領山東黃金集團成為全國最大的黃金生產企業，躋身全球黃金公司第10位，一度躍居有色金屬行業上市市值最大企業，獲評「中國工業大獎」。

除陳玉民外，山東科協推薦的工程院院士增補候選人中，當地另一名企業家尹學軍也在名單之內。據悉尹學軍現為隔而固（青島）振動控制有限公司董事總經理，其與陳玉民一道同樣作為11名推選人之一。

兩位企業家為何一同被推薦，山東科協推薦院士的過程和標準是啥？山東科協針對網上爭議回應稱，山東科協是按中國科協的標準和要求推薦的，至於相關標準和要求可以在中國科協網站可以查閱，針對候選人名單引發爭議，他們稱嚴格按照標準推薦，沒有說法可以提供。

消息一經公布，就有網友留言說：「給貴州科協點讚，這得喝了多少茅台？」還有人吐槽說：「烏江榨菜、老乾媽、螺螄粉、沙縣小吃、海底撈、蘭州拉麵都應該出一個院士。」另一位網友表示，這對中國工程院傷害不大，但侮辱性極強。

針對輿論爭議，2月18日，貴州省科學技術協會的相關工作人員對外表示，他們已經關注到了現在的輿論情況，正在調研相應的情況，未來將會出一個通報。