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舊照片的「神秘代碼」 藏著祖母的浪漫愛情故事

中國新聞組／北京20日電
一名網友日前整理祖母遺物時，發現一張照片，背後寫著一組神秘代碼，經解開後才知道，代碼背後竟藏了一段超浪漫的情話。（取材自微博）
一名網友日前整理祖母遺物時，發現一張照片，背後寫著一組神秘代碼，經解開後才知道，代碼背後竟藏了一段超浪漫的情話。（取材自微博）

中國雲南保山隆陽區一名網友在整理祖母遺物時發現一張照片，而照片後面寫著一段「神秘代碼」。經過網友解謎，才知道這組「神秘代碼」竟塵封著一個愛情故事。

香港01報導，所謂的「神秘代碼」，原來是一組四角密碼，翻譯為文字就是「信任與愛就是我對你永遠的態度」。該網友表示，照片是送給祖母的，但照片上男子並非祖父，據他推測，應是某位喜歡祖母的同學，當時寄了這張帶有照片的明信片給祖母，並附上這段飽合愛意的密碼。網友直呼浪漫，堪稱一部現實版的「無問西東」。

該網友介紹，祖母生於1935年，曾聽祖母講過初戀情人是中學同班同學。祖母在50年代去了邊疆，那位初戀情人則應徵入伍，到新疆當空軍。而在那個動盪的年代，人們聯絡只好靠書信，奈何信件時常會因路途遙遠而寄失，聯繫也就慢慢的斷了。後來，祖母就在雲南德宏州瑞麗市某中學教數學兼任會計期間認識了他的祖父。

至1976年，其祖父母終於回到故鄉，當時祖母曾試過找這位男同學，但始終不果，而隨著兩老先後離世，那些在邊疆的傳奇故事便從此塵封起來。該網友最後表示，某些記憶讓長輩自己留著會更好，正如祖母曾言道，後輩是無法體會那個年代的他們；又強調他們那代人留下所謂的魂其實並沒有丟，只是換了種方式活在每個年輕人心中罷了。

據了解，四角號碼為漢語詞典常用檢字方法之一，為中華民國首任財政部部長、曾任商務印書館總經理的王雲五所發明。四角號碼檢字法採用數字0到9表示漢字四角的十種筆形，依序取字的左上、右上、左下、右下角的筆劃，得出四位數字，有時在最後增加一位補碼，稱為「附角」，故最多為五碼。至於「附角」的發明者則為商務印書館另一元老高夢旦。四角號碼現今還在通行，例如台灣教育部異體字字典就有採用該檢字法編製。

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