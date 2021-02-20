中國批准16疫苗臨床試驗 日產能2400萬份篩劑

中國各地開展新冠疫苗緊急接種工作。（新華社）

中國 國家藥監局昨天指出，目前中國已附條件批准2個新冠病毒疫苗 上市，並應急批准16個疫苗品種開展臨床試驗，其中6個疫苗品種已開展3期臨床試驗。中國外交部發言人華春瑩 昨天也在例行記者會上表示，目前已有8位外國元首或政府首腦接種了中國疫苗，這是「對中國疫苗安全性和有效性投下的信任票」。

據香港中通社報導，中國國家藥品監督管理局政策法規司官員表示，目前共應急批准22個藥物開展新冠肺炎及其相關適應症的治療、預防臨床試驗；應急批准新冠病毒檢測試劑54個，日產能達到2400萬人份。

此外，北京市在春節過後進入「全面接種」階段，各區都設有接種點，為民眾施打疫苗，以自願性為原則，預計5月完成。全市2000多萬人口中，目前超過500萬人預約接種。

中國外交部昨天舉行例行記者會，有記者提問關於「華盛頓郵報」報導發展中國家因為搶不到西方疫苗而轉向中國疫苗的看法，發言人華春瑩回應表示，「我們注意到媒體稱，中國的疫苗成為了這些國家最期盼的春節禮物」，「中國疫苗能夠在抗疫的關鍵時刻，為有關的國家解燃眉之急，這樣的一些消息令我們感到非常的欣慰」。

華春瑩說：「目前的確已經有至少8位外國國家元首或者政府首腦已經公開接種了中國的疫苗，我想這些都是對中國疫苗安全性和有效性投下的信任票。」

華春瑩說，各國都應該攜手共同抵制疫苗民族主義，促進疫苗的公平合理分配，尤其是要實現在發展中國家的分配；中方將繼續同有關國家以不同的方式開展疫苗合作，為全球贏得戰勝疫情的最終的勝利，做出我們自己的貢獻。