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聖母光環+拉夫領…春晚漢服走秀 被批「不中不西」

中國新聞組／北京19日電
模特兒穿的黑白間色禮服上繡著西式圖樣的太陽與月亮，頭上戴的是仿基督宗教聖母的光環。（視頻截圖）
模特兒穿的黑白間色禮服上繡著西式圖樣的太陽與月亮，頭上戴的是仿基督宗教聖母的光環。（視頻截圖）

今年來由於漢服、韓服外型相似，引發「誰抄誰」的論爭。因此央視春晚節目單發表後，「山水霓裳」中國服裝走秀受到年輕人的注目，希望展現中國服飾之美、彰顯文化自信。沒想到這場秀讓人看不出中國文化的痕迹，與無數中國網友的期待背道而馳，被批根本「不中不西」。

來源：YouTube

香港01報導，這場「山水霓裳」模特兒都戴著宛如基督教聖母的光環、禮服上充斥著西方文化的內涵與審美，如玻璃彩色花窗、拉夫領等，就像是古希臘羅馬神話諸神下凡，與走秀主題「看中國服飾有多美」毫不相干。

據了解，「山水霓裳」的服飾來自知名「國風」品牌「蓋婭傳說」。蓋婭傳說由知名設計師熊英於2013年創立，但不少網友認為：「蓋婭傳說名字源自希臘神話的大地女神蓋亞，從名字就看不到一點中國傳統，應該先改名再來說自己是國風服飾的代表」。

央視春晚首次舉行「中國服裝」走秀裡的服飾卻充滿了濃厚西方文化圖樣。圖為走秀模特兒...
央視春晚首次舉行「中國服裝」走秀裡的服飾卻充滿了濃厚西方文化圖樣。圖為走秀模特兒身穿拉夫領禮服。（視頻截圖）

有漢服同好表示，蓋婭傳說的服裝均是西式剪裁加上中國的龍鳳、刺繡等元素，可說是「帶有中國特色的西式禮服」，而不可將其稱作「中國服裝」。大量的中西方文化元素交雜，雖然設計師為中國人，但似乎是為迎合西方人想象而設計的中國元素服飾。

從2003年開始，漢服運動蓬勃發展，至今已成為具有高額產值的經濟產業。喜愛漢服的年輕人對於傳統服飾的平面剪裁（西方為立體剪裁）、交領、各朝代形制、圖樣等，可說是如數家珍。另一方面，民眾連帶地提高對古裝戲服要求，並對於貼合文物圖畫的戲服，如「長安十二時辰」、「清平樂」給予高度讚賞。

有網友指出，從批評聲中，可以看出在漢服運動影響及中韓網路罵戰下，年輕人對於漢服的渴望與追求。通過比較央視春晚走秀與河南衛視春晚「唐宮夜宴」、四川衛視跨年演唱會「禮儀之邦」等傳統服裝表演獲得的高評價，相信往後能看到更多講究傳統服飾考據的節目，而漢服運動所帶來的文化影響也將會深入到日常生活各個層面。

「山水霓裳」三位模特兒身著的禮服後襬，可以看到鮮明地西式織品圖樣風格，連歐美教堂...
「山水霓裳」三位模特兒身著的禮服後襬，可以看到鮮明地西式織品圖樣風格，連歐美教堂常見的玻璃彩色花窗，都成為禮服的設計元素之一。（視頻截圖）

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