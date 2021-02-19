「李煥英」感動西安男 他驅車千里帶母親回山東見姥姥

西安一男子看完「你好，李煥英」電影後決定帶著母親回山東老家找姥姥，母親在車上神情愉快。（視頻截圖）

在就地過年政策帶動下，去電影院 看電影成為年假中最多民眾的選擇。電影「你好，李煥英」在7天假期收穫人民幣 27.2億元票房，笑中帶淚的母女劇情，戳中不少網友的淚點，取景地「勝利化工廠」成為打卡景點。西安一男子看完電影後決定帶著母親回山東老家找姥姥，看到母親像個孩子般與姥姥相擁，他感動稱開車10小時也值得。

中央廣電總台中國之聲報導，家住陝西西安的馮先生與父母一同在西安過年，他在大年初三看完電影「你好，李煥英」之後深受感動幾度落淚，他回家後準備給母親拍個小視頻做紀念。

沒想到，媽媽看著他拍來的視頻，難掩對故鄉和年邁雙親的思念，「說了兩句就哭了」，令馮先生心裡感覺酸酸的。

家裡80多歲的姥姥、姥爺住在山東德州，「我媽平常比較忙，也沒時間回去今年也是我們第一次在西安過年」，看到媽媽想家了，馮先生當下決定帶母親回山東老家。一聽到他的決定，母親激動不已。

一家人做完核酸檢測 確保身體狀況健康之後，初五一早馮先生就啟程開車帶媽媽踏上返鄉之旅，一路上，媽媽高興得像個孩子。近千公里的路程馮先生開了10多個小時，當他們回到山東老家時，年邁的姥姥已在家門口等待迎接他們。

「一下車的時候，我媽就特別激動地抱著我姥姥。」母親的笑容讓馮先生覺得千里奔波值得了。媽媽與姥姥重逢的畫面也讓網友感慨，「不管年齡多大在媽媽跟前自己永遠是孩子」。

1905電影網報導，電影「你好，李煥英」故事感動人心，不但帶來高票房，連片中取景地「勝利化工廠」都變成遊客打卡勝地。

但大量參觀者的到來也造成了當地的交通問題，為此，取景地廠區貼出告示，並通過網路告知民眾，衛東集團公司已於2月16日開工上班，目前進廠區的道路已嚴重影響正常通行和公司的正常生產經營，即日起謝絕參觀。

報導指出，「你好，李煥英」由演員賈玲自編自導自演，講述了剛考上大學的女孩賈曉玲意外穿越回上世紀80年代，與年輕時代的媽媽李煥英相遇的故事。電影自大年初一（2月12日）上映以來，好評不斷。