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77城房價過萬 知名歌手嘆買不起深圳房、空有戶口

中國新聞組／北京18日電
深圳從小漁村發展大都市，一躍成中國房價最貴的城市。（路透）
深圳從小漁村發展大都市，一躍成中國房價最貴的城市。（路透）

城市房價飆漲，不僅年輕人望屋興嘆，知名歌手也大呼買不起。據媒體統計，中國約四分之一城市住宅平均單價超過每平方米1萬元，其中深圳高居全國第一，每平方米平均單價高達90049元，是上海的1.45倍。知名歌手唐磊感嘆，這房價已經不是靠努力工作就能買得起了，年輕人生存壓力很大。

第一財經分析中國房價行情平台上各城市1月二手住宅平均單價數據發現，在全國300多個城市中，有77個城市的平均單價超過每平方米1萬元，其中東南沿海的江蘇、浙江、福建、廣東四省單價過萬的城市之和占比過半；江蘇數量最多，全省13個地級市中，有12地市過萬。北方地區的河北單價過萬的城市有6個，在各省分中位居第五。

另當前房價前十的城市分別是深圳、北京、上海、廈門、廣州、三亞、杭州、南京、天津和福州。其中，前八名城市平均單價均已超過3萬元，深圳房價高居全國第一。數據顯示，2021年1月深圳的平均單價達90049元，是北京的1.35倍、上海的1.45倍、廣州的2.2倍。深圳一年來漲幅高達14.1%，在各大城市中遙遙領先。

深圳的高房價讓深圳籍知名歌手唐磊日前在社交平台上感嘆：「我真的很後悔當年離開深圳去外面打拚做歌手，如今的我回到深圳也買不起深圳的房子，空有一個深圳的戶口」。唐磊說，2005年他離開深圳到北京、廣州發展，但戶籍一直在深圳，因為他對深圳很有感情，希望有一天他不想在外邊奔波時，能回深圳定居，「但是現在一看，我沒法在深圳買房子」。

報導引述唐磊表示，現在深圳一套房子動不動就要1000多萬元，「這已經不是靠努力工作就可以做到的了」；他發帖不是心懷抱怨，而是對為深圳奉獻了青春的年輕人而發出的感慨。年輕人到深圳工作、生存壓力很大。

報導指出，為保持房地產市場平穩發展，深圳近期加強房地產市場監管和調控，包括加強購房人資格審查、建立二手住房成交參考價格發布機制通知等，抑制炒作。

歌手唐磊。（圖：唐磊提供）
歌手唐磊。（圖：唐磊提供）

房價 北京 中國

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