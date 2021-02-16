我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

石家莊1本土病例 隔離40天確診 中國各地假疫苗頻發

中國新聞組／北京16日電
石家莊火車站工作人員核對旅客核酸檢測結果。（新華社）
石家莊火車站工作人員核對旅客核酸檢測結果。（新華社）

河北省衛健委表示，2月14日0時至24時，河北省新增一例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，為石家莊市報告，這也是時隔十天後石家莊再次出現新冠確診病例。

香港文匯報報導，值得注意的是，這例確診病例從1月初至今，先後已經做過多輪核檢和一次血清檢測，都呈陰性，直至2月13日出現發熱症狀從集中隔離點被送往醫院診治時，再次核檢才呈陽性，超過40天。

河北省委書記、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長王東峰14日在出席一項會議時指出，河北省疫情防控任務仍然艱巨，決不可麻痹大意、盲目樂觀。

香港中通社報導，據河北省衛健委網站消息，河北新增的一例本土病例為槁城區增村鎮小果莊村人。目前，對所有追蹤到的密切接觸者已全部採取集中隔離醫學觀察措施。

另外，新華社報導，在中國新冠肺炎疫苗上市接種初期，各種涉疫苗犯罪活動頻發，截至2021年2月10日，全中國檢察機關共在21起案件中依法批准逮捕70名犯罪嫌疑人。

本報系聯合報報導，最高人民檢察院還在官網公告四宗涉及新冠疫苗犯罪的典型案例。其中一例，犯罪嫌疑人以生理食鹽水製造假新冠疫苗，卻聲稱是「從內部管道拿到的正品新冠疫苗」。甚至後來因生理食鹽水不足，還以礦泉水代替。

疫苗 疫情 中國

上一則

貴州「侗家七仙女」 把黔貨賣出大山

下一則

網傳性侵女童影片 港警：29歲嫌去年落網

延伸閱讀

新進展！聖他克拉拉縣 近半長者已接種新冠疫苗

新進展！聖他克拉拉縣 近半長者已接種新冠疫苗
WHO授權AZ疫苗緊急使用 COVAX啟動首波配送

WHO授權AZ疫苗緊急使用 COVAX啟動首波配送
以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%
新冠假疫苗 中國破21起、逮70嫌

新冠假疫苗 中國破21起、逮70嫌

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（微博@央視軍事）

中國第3款新冠疫苗3期試驗出爐 有效率74.8%

2021-02-08 19:13
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼