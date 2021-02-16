石家莊1本土病例 隔離40天確診 中國各地假疫苗頻發

石家莊火車站工作人員核對旅客核酸檢測結果。（新華社）

河北省衛健委表示，2月14日0時至24時，河北省新增一例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，為石家莊市報告，這也是時隔十天後石家莊再次出現新冠確診病例。

香港文匯報報導，值得注意的是，這例確診病例從1月初至今，先後已經做過多輪核檢和一次血清檢測，都呈陰性，直至2月13日出現發熱症狀從集中隔離點被送往醫院診治時，再次核檢才呈陽性，超過40天。

河北省委書記、省應對新冠肺炎疫情 工作領導小組組長王東峰14日在出席一項會議時指出，河北省疫情防控任務仍然艱巨，決不可麻痹大意、盲目樂觀。

香港中通社報導，據河北省衛健委網站消息，河北新增的一例本土病例為槁城區增村鎮小果莊村人。目前，對所有追蹤到的密切接觸者已全部採取集中隔離醫學觀察措施。

另外，新華社報導，在中國 新冠肺炎疫苗 上市接種初期，各種涉疫苗犯罪活動頻發，截至2021年2月10日，全中國檢察機關共在21起案件中依法批准逮捕70名犯罪嫌疑人。

本報系聯合報報導，最高人民檢察院還在官網公告四宗涉及新冠疫苗犯罪的典型案例。其中一例，犯罪嫌疑人以生理食鹽水製造假新冠疫苗，卻聲稱是「從內部管道拿到的正品新冠疫苗」。甚至後來因生理食鹽水不足，還以礦泉水代替。