才拍5部片！陳思誠當上中國首位「百億票房」導演

陳思誠成為中國首位總票房超過100億人民幣的導演。（取材自新京報）

中國春節電影 檔期開出火熱紅盤，「唐人街探案3」截至14日晚間累計票房已超過25億元（人民幣，下同），不但成為今年春節檔冠軍，也讓該片導演 陳思誠的電影總票房超過100億元，成為中國影史首位百億票房導演。

新京報報導，據燈塔專業版數據顯示，陳思誠的最新電影作品「唐探3」至14日晚間9時35分，票房已超過25億。

截至100億票房節點，陳思誠的主要作品和票房有：「唐人街探案1」票房8.23億、「唐人街探案2」33.98億、「唐人街探案3」25.66億、「北京 愛情故事」4.07億、「我和我的家鄉之天上掉下個UFO」28.29億。

陳思誠只拍了5部電影就達成100億目標，超越眾多國內著名導演，登上巔峰。

「北京愛情故事」是陳思誠的首部電影作品，雖然票房不錯，但真正讓他走紅的是2015年攜手王寶強與劉昊然所打造的懸疑喜劇「唐人街探案」，劇情燒腦反轉又帶著幽默，讓口碑與票房雙雙開花。第二集票房更是足足翻了四倍。

去年上映的「我和我的家鄉」則是陳思誠與其他六位導演一起合作的電影。

而今年的「唐探3」首日票房瘋飆破10億，打破了全球單一市場單日票房最高紀錄。陳思誠的下一部作品是今年暑期檔的「外太空的莫扎特」。