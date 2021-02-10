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富者更富！中國600萬資產家庭 首次超過500萬戶

中國新聞組／北京10日電
「2020方太‧胡潤財富報告」8日發表報告，指出中國擁有600萬元人民幣（約93.9萬美元）資產的富裕家庭數量，首次突破500萬戶。(路透資料照片)
「2020方太‧胡潤財富報告」8日發表報告，指出中國擁有600萬元人民幣（約93.9萬美元）資產的富裕家庭數量，首次突破500萬戶。(路透資料照片)

新冠疫情雖讓世界經濟受到衝擊，但中國去年仍維持正成長，且根據最新調查，擁有600萬元人民幣（約93.9萬美元）資產的富裕中國家庭數量首次突破500萬戶，年增1.4%；擁有3000萬美元資產的家庭則達8.6萬戶。

中央社引述香港01報導，胡潤研究院8日最新發表的「2020方太‧胡潤財富報告」，報告將高淨值族群規模分為四個資產階段：600萬元人民幣、千萬元人民幣、億元人民幣以及3000萬美元，依次代表「富裕家庭」、「高淨值家庭」、「超高淨值家庭」以及「國際超高淨值家庭」。

報告顯示，擁有600萬資產的中國「富裕家庭」數量首次突破500萬戶，年增1.4%；千萬人民幣資產的中國家庭達202萬戶，億元資產家庭13萬戶，擁有3000萬美元的「國際超高淨值家庭」達8.6萬戶。

在地域分布方面，北京的「富裕家庭」最多，年增1.1萬戶，達71.5萬戶；廣東第二，增1.3萬戶，達69.2 萬戶；上海第三，增9000戶，達61.1萬戶；香港第四，減少2000戶，達54.9萬戶。

「高淨值家庭」最多的也是北京，年增6000戶，達29.4萬戶；廣東第二，增6000戶，達29.1萬戶；上海第三，增6000戶，達25.5萬戶；香港第四，增1000戶，達22.3萬戶。

「超高淨值家庭」最多的也是北京，年增400戶，達1.93萬戶；廣東第二，增400戶，達1.69萬戶；上海第三，增400戶，達1.62萬戶；香港僅排第五，增100戶，達1.25萬戶。

「國際超高淨值家庭」同樣也是北京最多，年增300戶，達1.3萬戶；上海第二，增300戶，達1.16萬戶；廣東第三，增加300戶，達1.11萬戶；香港僅排第五，增加50戶，達8330戶。

這份報告並顯示，中國「富裕家庭」總財富達146兆元，其中預計有17兆元將於10年內傳承給下一代，42 兆元將在20年內傳承下一代，78兆元將在30年內給下一代。

報告說，「企業家比較理想的是到70歲已經安排好了接班人」財富繼承的屬性，再次印證了普通人難以跨越的經濟鴻溝。

中國國務院總理李克強去年5月在記者會上曾說，「（中國）有6億人每個月收入也就1000元」，一席話曾引發外界熱議中國「脫貧」任務以及貧富差距的問題。

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