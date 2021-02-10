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中國出生率下滑15% 達「歷史性塌陷」

中國新聞組／北京10日電
中國去年新生兒人數持續減少，且男女比例失衡情況依然嚴重。（中新社）
中國去年新生兒人數持續減少，且男女比例失衡情況依然嚴重。（中新社）

中國出生人口似已進入「塌陷」階段。最新數據顯示，中國2020年登記出生新生兒僅1003.5萬，較2019年減少超過170萬；2020年出生率下降15%，達到1949年以來最高。這意味著中國2016年以來全面開放二孩政策，似乎絲毫沒有見效，育齡夫婦生育意願普遍低迷。

公安部戶政管理研究中心8日發布「2020年全國姓名報吿」，其中透露，截至2020年12月31日，2020年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬人，男性為529萬人，占52.7%，女性為474.5萬人，占47.3%，男孩多於女孩的現象仍然存在。

與此相對的是，2019年的報告是1179萬人。另據國家統計局數據，2019年中國全年出生人口為1465萬人，2018年為1523萬人，2017年1723萬人，2016年為1786萬人。

據香港01，有人口學家認為，上述數據表明中國出生人口「塌陷」已到來。中國一些地區此前公布出生人口數據，例浙江溫州市全年出生7萬3230人，較2019年下降19.01%、安徽合肥市下降23%、浙江台州下降32.6%，貴州貴陽減31.6%。

上述人口學家稱，儘管不提地區數據推演為全中國數據，但結合全面「二孩政策」堆積減弱、育齡婦女人數減少等因素，2020年出生人口比2019年有較大幅度下降已經沒有懸念。

中國1979年推出「一胎化」政策，2016年開始推行生二孩政策。

亦有分析指出，中國已經深陷低生育率，很重要的原因是住房成本和教育成本過於高昂，導致育齡夫婦的生育意願普遍低迷。

法廣引述法新社報導，中國網民對於2020年的新生兒數據討論熱烈，有人說：「一個社會把生育孩子看作是件痛苦的事情，這個社會恐怕出了問題。」

法廣報導，美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員易富賢近日在推特警告：「東北的今日就是全國的明日。」中國國家統計局數據顯示，2019年東北三省出生率僅僅0.61%，低於老齡化程度全球最高的日本，日本為0.68%。

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