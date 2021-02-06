有錢也買不到！深圳「魔幻搶房」 單身者社保23年才能搖號

圖為深圳一處網紅樓盤開盤，現場湧進大批人潮線下選房。（取材自21財聞匯）

有錢也買不到，深圳上演「魔幻搶房」，搖號須繳23年社保，七個樓盤上線只能選一個。

時代周報報導，包括萬豐海岸城在內的7個新盤1月29日同時上線，同時深圳開啟了「填志願式買房」的模式，即購房者只能選擇其中一個樓盤。在這場「七選一」的角逐中，購房者不僅需要知道自己的情況，還需要摸清對手的情況，以精準地選擇樓盤。

據報導，當萬豐海岸城啟動誠意登記，謝瑩第一時間準備購房資料，並在深圳官方選房系統「i深圳APP」上選好意向面積區間。根據「單身、無房、社保連繳93個月」的標準，謝瑩屬於第一類客戶，對入圍 充滿信心。

「本想著有奇蹟發生，結果出來時才知道自己有多天真。」看到萬豐海岸城的入圍名單後，深圳剛需客謝瑩（化名）2月4日無奈地表示。

報導指出，萬豐海岸城4日公布誠意登記客戶名冊，其中無房類入圍客戶2114批，最低社保月數為278個月。這意味著，單身無房客戶需要連續繳納23年的社保才有搖號機會，夫妻檔人均需要有11.5年才能入圍。

據報導，與萬豐海岸城同時公布結果的，還有万科光年四季、深鐵懿府、香山道公館等新盤。其中，萬豐海岸城中籤率約為34%，香山道公館中籤率高達94%。

報導指出，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，開發商只能統計進入搖號程序的購房者，這意味著認籌人數會減少，中籤率會增大。同時，為了分散市場熱度，政府採取「七選一」的措施，對「打新熱」起到揚湯止沸效果，有利於減少投機炒作行為，有效控制市場情緒。