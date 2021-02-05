為裝蹲便器 長沙男擅自從29樓翻進28樓鄰居家打洞

打洞前和打洞後對比。（視頻截圖）

湖南長沙一名周女士近日碰到一件誇張的事情，自己花100多萬（人民幣 ，下同）購入一處位於28樓的新房子，竟然被樓上業主私自從陽台翻入，還被打了四個洞用以安裝他家的蹲便器。周女士的新房因此電路毀損，她哭著對樓上業主說：「我求你了…，我不要你賠償，你給我改回去。」

視點新聞報導，周女士說：「最開始賣的時候開發商就說了，我們這個樓盤只能坐馬桶不能做蹲便，因為它的衛生間樓板沒有做下沉式設計。然後如果要做蹲便的話，要麼自家抬高20公分，要麼就是改下水，所以我第一反應應該就是我們家樓上打的。」

那麼樓上的業主是怎麼進去周女士家裡的呢？據報導，周女士家住28樓，樓上業主是直接從29樓翻到28樓來打這個洞。

周女士說：「當天我發現我們家門沒關，我猜到他應該是翻進來之後從我們家大門出去了，他為了方便自己就不關我家門。」

報導指出，實際找到樓上業主李先生與周女士通電話，李先生說，這個事情是周女士先同意的，「所有的防水的責任整改，終生負責什麼都可以。」

對此，周女士表示，「他打到我們家鋼筋和電線了，導致我們家用電不能用，只能做全改，全部要重新鋪設，我不接受他現在的承諾了。」

周女士說：「我現在退一步，不要你賠償，重新打洞的錢我自己承擔，你就給我復原你都做不到嗎？」

周女士說著嚎啕大哭了起來，「我買個新房子100多萬我容易嗎。我跟你說，你自己家新房，你被別人打四個洞你願意嗎，你還從我們家陽台翻進來！」

報導指出，事後，該大樓物業服務中心的工作人員表示，「未經業主本人同意，私自把那裡改了，光這一點已經違規了，這個我們物業開整改通知書。」「我們是貼了整改通知書不允許施工的，而且我們每天會不定時的去巡查，如果發現有人開工會馬上採取措施。」

物業服務中心人員還表示，將找時間約雙方直接坐下來聊一下。