我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

從32cm到4600km 中國星地量子通信誕生

中國新聞組／北京12日電

中國科學技術大學日前宣布，中國科研團隊成功實現跨越4600公里的星地量子密鑰分發，標誌著中國已構建出天地一體化廣域量子通信網雛形。29年前人類歷史上首次量子通信在實驗室誕生時，傳輸距離是32厘米。

大公報報導，中國科學技術大學宣布，中國科研團隊在量子保密通信京滬幹線與「墨子號」量子衛星成功對接的基礎上，構建世界上首個天地一體化的廣域量子通信網絡。整個網絡覆蓋中國四省三市32個節點，包括北京、濟南、合肥和上海4個量子城域網，通過兩個衛星地面站與「墨子號」實現星地相連，總距離4600公里，目前已接入金融、電力、政務等行業的150多家用戶，為未來實現覆蓋全球的量子保密通信網絡奠定科學與技術基礎。

「跨越4600公里的天地一體化量子通信網絡」研究成果由中科大潘建偉及其同事陳宇翱、彭承志等與中科院上海技術物理研究所王建宇研究組、濟南量子技術研究院及中國有線電視網絡有限公司合作完成，已在國際學術期刊《自然》發表。

《自然》雜誌審稿人評價稱，這是地球上最大、最先進的量子密鑰分發網絡，是量子通信「巨大的工程性成就」。

「墨子號」量子衛星於2016年成功發射，已圓滿實現預定的三大科學目標。「墨子號」與河北興隆地面站建立自由空間光鏈路，在1200公里的通信距離上，星地量子密鑰的傳輸效率比同等距離地面光纖信道高20個數量級。最近，研究團隊優化地面站接收光學系統，在南山地面站，單軌衛星對地面站量子密鑰生成速率提高約40倍。

此外，研究團隊還將衛星與地面的安全成碼距離從1200公里延長到2000公里，其信道損耗相當於中高軌道衛星與地面之間的損耗，這為未來在中高軌衛星應用量子通信、實現覆蓋全球的量子保密通信網絡奠定基礎。

目前，中國廣域量子通信網絡的雛形已基本形成，未來在此基礎上，可進一步推動量子通信在金融、政務、國防、電子信息等領域的廣泛應用。談及未來的發展，中科院院士潘建偉表示，希望能夠建立一個覆蓋全國的多橫多縱的量子通信網絡，同時，為了跟遠距離的和移動目標很好地鏈接，希望有中高軌衛星和低軌衛星組成一個星座。

中國 北京

上一則

專家：香港樓市低位已過 農曆年後迎來小陽春

下一則

香港美國商會調查：未來1年商業環境 40%受訪者看淡

延伸閱讀

刺胳針：俄羅斯衛星-V疫苗效力達91.6%

刺胳針：俄羅斯衛星-V疫苗效力達91.6%
台自製衛星一度失聯 飛鼠找到了、玉山請回答…

台自製衛星一度失聯 飛鼠找到了、玉山請回答…
台被自家衛星「遺漏」 失聯疑是地面站海拔太低

台被自家衛星「遺漏」 失聯疑是地面站海拔太低
從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火

從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火

熱門新聞

示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00
8日有用戶表示，Clubhouse在晚間約7時被中國封鎖，中國民眾需要「翻牆」才能使用。圖為示意圖。記者曾學仁／攝影

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

2021-02-08 08:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨