從32cm到4600km 中國星地量子通信誕生

中國 科學技術大學日前宣布，中國科研團隊成功實現跨越4600公里的星地量子密鑰分發，標誌著中國已構建出天地一體化廣域量子通信網雛形。29年前人類歷史上首次量子通信在實驗室誕生時，傳輸距離是32厘米。

大公報報導，中國科學技術大學宣布，中國科研團隊在量子保密通信京滬幹線與「墨子號」量子衛星成功對接的基礎上，構建世界上首個天地一體化的廣域量子通信網絡。整個網絡覆蓋中國四省三市32個節點，包括北京 、濟南、合肥和上海4個量子城域網，通過兩個衛星地面站與「墨子號」實現星地相連，總距離4600公里，目前已接入金融、電力、政務等行業的150多家用戶，為未來實現覆蓋全球的量子保密通信網絡奠定科學與技術基礎。

「跨越4600公里的天地一體化量子通信網絡」研究成果由中科大潘建偉及其同事陳宇翱、彭承志等與中科院上海技術物理研究所王建宇研究組、濟南量子技術研究院及中國有線電視網絡有限公司合作完成，已在國際學術期刊《自然》發表。

《自然》雜誌審稿人評價稱，這是地球上最大、最先進的量子密鑰分發網絡，是量子通信「巨大的工程性成就」。

「墨子號」量子衛星於2016年成功發射，已圓滿實現預定的三大科學目標。「墨子號」與河北興隆地面站建立自由空間光鏈路，在1200公里的通信距離上，星地量子密鑰的傳輸效率比同等距離地面光纖信道高20個數量級。最近，研究團隊優化地面站接收光學系統，在南山地面站，單軌衛星對地面站量子密鑰生成速率提高約40倍。

此外，研究團隊還將衛星與地面的安全成碼距離從1200公里延長到2000公里，其信道損耗相當於中高軌道衛星與地面之間的損耗，這為未來在中高軌衛星應用量子通信、實現覆蓋全球的量子保密通信網絡奠定基礎。

目前，中國廣域量子通信網絡的雛形已基本形成，未來在此基礎上，可進一步推動量子通信在金融、政務、國防、電子信息等領域的廣泛應用。談及未來的發展，中科院院士潘建偉表示，希望能夠建立一個覆蓋全國的多橫多縱的量子通信網絡，同時，為了跟遠距離的和移動目標很好地鏈接，希望有中高軌衛星和低軌衛星組成一個星座。