中國戰力升 山東艦搭配遼寧艦雙航母鎮守南海

中美關係緊張，不只貿易戰 ，拜登 新政府上台後，南海將繼續是兩國競爭的重點區域。軍事專家認為，山東艦與遼寧艦形成的雙航母編隊可部署南海，維護國家安全和海洋權益，同時形成立體作戰能力。

大公報報導，首艘國產航母山東艦去年完成三次出海訓練，出海累計時間近70天。訓練期間，殲15艦載機連續多天高頻率起降，完成最大架次出動回收等多個課目。

最大架次出動回收指在單位時間內，艦載戰鬥機最大的起飛降落次數。要完成這一訓練，離不開航母編隊艦機的高度融合和艦上官兵的密切協同。遼寧艦曾在2018年4月進行的跨海區實戰化訓練中，同時回收起飛8架殲15艦載戰機的效率，已經不輸擁有彈射器的10萬噸級核動力航母。

據報導，有軍事觀察員認為，殲15最大批次收放訓練，其重要意義不亞於航母編隊形成戰鬥力。能夠僅用6批次放飛所有殲15艦載機（有指最多可搭載36架殲-15），已經達到沒有彈射器的滑躍式航母極限。

央視軍事評論員宋曉軍表示，山東艦遠海訓練，數據採集後還需經過分析，編製成相關作戰條令。最大架次出動任務的完成，表明其已接近形成初始作戰能力。未來，山東艦還需要進行航母編隊訓練，將最大出動率使用在不同的海戰場，做到收放自如。至於達到部署能力，還需要看編隊下一步的訓練情況。

隨著山東艦交付海軍，遼寧艦從此「脫單」，中國 正式開啟雙航母時代。報導稱，軍事專家曹衛東認為，由於中國有很長的海岸線，有了兩艘航母，一旦軍事上需要，可以快速、高效地抵達作戰區域，這就可以更好地維護中國國家安全和海洋權益。

曹衛東表示，未來一旦發生軍事衝突，威脅可能來自水下、水面、地面、空中等方方面面，形成一個立體的作戰空間。航空母艦作為一個戰鬥編隊，底下有潛艇，周邊有艦艇，還搭載大量的艦載機，在海上方向可以更好地發揮立體進攻和防禦的作戰能力。因此，在立體作戰中，航母承擔著無法比擬的重要作用。