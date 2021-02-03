望子成龍！50歲北漂騎手拚了20年 兒子卻成了同行…

錢灝（左）和錢坤是一對父子騎手。(「中國人的一天」視頻截圖)

「子承父業」，往往是父輩對下一代最大的期待，但在騎手的江湖卻是例外。騰訊新聞「中國 人的一天」推出2021春節特別策畫「騎手江湖」，近日講述一對父子騎手的故事。50歲的錢灝北漂近20年，做過許多體力活，最後成了一名老練的騎手，就是盼著栽培兒子在寫字樓謀得一份體面工作。但是，兒子錢坤最終與他成了同行。

2002年因為生意失敗，32歲的錢灝帶著妻兒到北京 ，開始漫長的漂泊生活。一開始，錢灝在工地打過零工，一度有過自己的工程團隊。

2016年6月，46歲的錢灝從工地高處摔下，傷了脊椎。傷好之後，四處求職碰壁的他陷入「中年危機」。2017年底，他成為一名「閃送」騎手。

這些年，錢灝吃了不少苦，但不願離開北京的一大原因，就是希望兒子的「起跑線」高一些，將來出人頭地，不再走自己的老路。不過作為外來務工人員子弟，錢坤無法在京參加高考。後來錢坤雖報名成人高考並拿到成人教育 本科文憑，但這張文憑在北京的招聘市場上，完全沒有競爭力，「去年難得有一家公司約我面試，一看我身分證的湖北籍貫，就沒了下文」。

經歷在麻辣鍋店、奶茶店打工後，2020年，錢坤決定隨父親當一名外賣騎手。

剛入行的錢坤，常遭到父親批評，認為他不適合當騎手，「過於穩重，不懂變通」；錢灝懂得研究地圖、優化路線，總能在最短時間到達，卻不願將這些技能傳授給兒子，因為他仍難以接受兒子走自己老路。在寒風中騎車送單時，風颳得臉疼，錢灝盯著覆蓋著玻璃幕牆的寫字樓，「我以前常想，我們家錢坤，要是在裡面上班就好了」「至少裡面有空調」。

錢坤理解父親對他的嚴厲，也理解父親人到中年的左右為難，他透露父親其實是個軟心腸的人，「他一邊惦記老家的爺爺，想著早一點回去盡孝，但他又捨不得把我丟在北京」。錢坤希望，爸媽能安心回老家養老，至於自己，「幹幾年騎手，還完房貸後再謀別的出路」。在之後呢？「爸媽在哪兒，我就在哪兒吧。」錢坤說。