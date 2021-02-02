護眼、拒網癮！中國教育部：中小學生禁帶手機入校

為保護學生視力，讓學生在學校專心學習，防止沉迷網絡和遊戲，「通知」要求中小學生不得將個人手機帶入校園。 （中新社）

藝人賈靜雯日前透露女兒咘咘天生弱視，兩眼視差達600度，讓她自責又心疼，也呼 籲家長及早關注孩子視力健康。中國教育部 1日也發布「關於加強中小學生手機 管理工作的通知」，表示為保護學生視力、在學專心學習，中小學生不得將個人手機帶入校園。

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綜合媒體報導，該通知要求，中小學生原則上不得將個人手機帶入校園；有需求者須經家長同意、書面提出申請，進校後也應將手機由學校統一保管，禁止帶入課堂。

「通知」還提出，不得使用手機布置作業，或要求學生利用手機完成作業。教育學者熊丙奇表示，有的學校把電子產品作為教育創新，很多老師依賴電子產品布置作業，作業App、小程序也隨之氾濫，其實這並非教育創新。

「這個政策非常及時。」北京一名小學生家長張先生表示，「在手機的誘惑下，許多中小學生成了網癮少年。如確有需要，戴電話手錶，獨自上學有定位，可電子支付，上課開啟防打擾功能即可。當然，作為家長，也要做好孩子的引導工作。」

也有家長贊同禁止使用手機布置作業的規定，「打卡拍照讓人不勝其煩。同時，作業強制『雲端』化還會滋生未成年人的『手機依賴症』。不用手機布置作業不僅對孩子有幫助，對家長來說也是一種解脫。希望這項政策能得到切實執行。」

「通知」要求學校以多種形式加強教育引導，也呼籲家長應切實履行教育職責，形成家校協同育人合力。

多國擁有類似法令

管控中小學生在學校使用手機已成世界共識。義大利 、法國、德國、美國、英國、日本等國家，已通過立法或者其他形式明令禁止學生將手機帶進校園或者課堂，芬蘭則禁止向初三以下的學生銷售手機。