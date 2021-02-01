「你還相信光嗎」學生喊動漫詞…校方懲處 引官媒痛批

河東一中發布懸賞公告「捉拿」涉事學生。（取材自西湖之聲）

山西運城河東一中的三名學生，日前在宿舍大喊「你還相信光嗎？」、「迪迦」、「蓋亞」等動漫 「超人力霸王」（奧特曼）的經典台詞與人物名稱，事後遭學校勸退，校方還貼出「懸賞」公告，稱學生若檢舉大喊大叫者會有獎勵。官媒新華社對此發表評論，認為校方祭出這個「大殺器」，明顯失當。

奧特曼。（取材自西湖之聲）

北晚新視覺報導，一名老師表示，當天中午就是學生們在起鬨，並已在宿舍陽台連喊了兩天，「在學校都能聽到，一浪比一浪高的那種」；對於勸退處理與「懸賞」公告，該名老師說，嚴格意義上來說涉事學生並沒有真正被退學，「目的只是為了震懾其他學生」，並且抓的三名學生也不是被檢舉，是校方自己調查出來的，並不會讓孩子互相舉報，只希望有示警作用。

有學生指出，當時考試結束後將要放寒假，所以有很多學生在宿舍大喊大叫，是「因為快放假了都很高興」。網友們則看法兩極，有人認為學校的做法有點過頭，但也有人覺得幾個學生大喊大叫確實不對，應受相應懲罰。

官媒新華社旗下的《新華每日電訊》對此也發表了評論，文章指勸退處理是一種很嚴重的懲戒，對在宿舍喊叫的學生祭出這個「大殺器」，明顯失當。文章更指公開懸賞舉報讓人難以理解，學校培養的不是「告密者」，就算真能「揪出」調皮的學生，但讓學生不敢信任他人，代價終究過於沉重，希望這場風波讓所有教育 工作者引以為戒。