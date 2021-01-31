與解放軍關係密切？華大基因被揭助強化漢族士兵

深圳的華大基因實驗室，研究人員正專注地進行試驗。（新華社）

全球最大生物科技公司中國 華大基因公司被揭露與中國解放軍關係密切。路透報導，華大基因曾與解放軍合作研究如何減低漢族士兵的高原反應，這令部分邊境 地區的解放軍受惠；報導並引述美國 專家稱，這些技術可用於製造未來的生化武器。不過華大基因否認了以上指控。

路透在30日的報導中指出，經檢視40多種相關專利申請及研究報告等文件後發現，華大基因（BGI Group）與解放軍存在密切的合作關係，雙方共同研究範圍涉及呼吸道病原體大規模檢測、人腦科學等多個領域，合作範圍之廣超出人們之前的了解。

報導稱，這些文件顯示，華大基因參與了解放軍為降低漢族人高原反應的研究項目。這項研究將使在中國某些邊境地區工作的解放軍士兵受益。

報導並引述美國智庫新美國安全中心客座高級研究員卡尼亞（Elsa Kania）說，中國軍方在推動人腦科學、基因編輯和創建人工基因組等方面的研究技術，都可用於製造未來的生化武器。這類武器目前在技術上來說還不可行，但華大基因與中國軍方合作的模式，是美國官員合理的關注點。

華大基因回應，該公司與軍方研究人員的合作僅是為了學術目的；公司堅持國際標準，遵守中國有關科學開放、數據分享和基因研究的法律。華大基因並發布聲明表示，「華大基因堅決拒絕接受任何有關該公司與解放軍之間有關聯的指控，特別是與我們的COVID-19病毒測試盒有關的聯繫」。

美國之音報導，新冠病毒疫情爆發以來，華大基因向歐洲、澳洲、美國等國家出售了數以百萬計的新冠病毒測試盒，這使得華大基因的市值達到了90億美元。美國高級安全官員因擔心中國收集外國人的基因數據，曾警告美國實驗室不要使用中國的測試方法。華大基因對這項指控說法也予以否認。