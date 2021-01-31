我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

與解放軍關係密切？華大基因被揭助強化漢族士兵

中國新聞組／北京31日電
深圳的華大基因實驗室，研究人員正專注地進行試驗。（新華社）
深圳的華大基因實驗室，研究人員正專注地進行試驗。（新華社）

全球最大生物科技公司中國華大基因公司被揭露與中國解放軍關係密切。路透報導，華大基因曾與解放軍合作研究如何減低漢族士兵的高原反應，這令部分邊境地區的解放軍受惠；報導並引述美國專家稱，這些技術可用於製造未來的生化武器。不過華大基因否認了以上指控。

路透在30日的報導中指出，經檢視40多種相關專利申請及研究報告等文件後發現，華大基因（BGI Group）與解放軍存在密切的合作關係，雙方共同研究範圍涉及呼吸道病原體大規模檢測、人腦科學等多個領域，合作範圍之廣超出人們之前的了解。

報導稱，這些文件顯示，華大基因參與了解放軍為降低漢族人高原反應的研究項目。這項研究將使在中國某些邊境地區工作的解放軍士兵受益。

報導並引述美國智庫新美國安全中心客座高級研究員卡尼亞（Elsa Kania）說，中國軍方在推動人腦科學、基因編輯和創建人工基因組等方面的研究技術，都可用於製造未來的生化武器。這類武器目前在技術上來說還不可行，但華大基因與中國軍方合作的模式，是美國官員合理的關注點。

華大基因回應，該公司與軍方研究人員的合作僅是為了學術目的；公司堅持國際標準，遵守中國有關科學開放、數據分享和基因研究的法律。華大基因並發布聲明表示，「華大基因堅決拒絕接受任何有關該公司與解放軍之間有關聯的指控，特別是與我們的COVID-19病毒測試盒有關的聯繫」。

美國之音報導，新冠病毒疫情爆發以來，華大基因向歐洲、澳洲、美國等國家出售了數以百萬計的新冠病毒測試盒，這使得華大基因的市值達到了90億美元。美國高級安全官員因擔心中國收集外國人的基因數據，曾警告美國實驗室不要使用中國的測試方法。華大基因對這項指控說法也予以否認。

深圳華大基因火眼實驗室探訪。（香港中通社）
深圳華大基因火眼實驗室探訪。（香港中通社）

美國 中國 邊境

上一則

「愛得轟轟烈烈」！貴州新郎接親 踩塌新娘家樓

下一則

孫楊被選入「最討厭」運動員 外媒：以傲慢著稱

延伸閱讀

給一百個贊美國福建商業聯合總會冒著大風雪掛中國結迎新年，點亮中國城！

給一百個贊美國福建商業聯合總會冒著大風雪掛中國結迎新年，點亮中國城！
大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託

大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託
美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA

美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA
中印邊界再衝突 解放軍20人傷？ 環時稱印媒編造

中印邊界再衝突 解放軍20人傷？ 環時稱印媒編造

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58
女子吃了兩箱車厘子中毒，倒在廁所了。(取材自北晚新視覺)

車厘子中毒！ 重慶女5天狂吃6斤 拉血便暈倒在廁所…

2021-01-25 12:00
中國電信設備龍頭華為宣布，將投資2億歐元在法國建造5G設備廠。（路透）

53國抵制也沒用？華為突圍 將在法國蓋5G設備廠

2021-01-28 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇