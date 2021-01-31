與解放軍關係密切？華大基因被揭助強化漢族士兵
全球最大生物科技公司中國華大基因公司被揭露與中國解放軍關係密切。路透報導，華大基因曾與解放軍合作研究如何減低漢族士兵的高原反應，這令部分邊境地區的解放軍受惠；報導並引述美國專家稱，這些技術可用於製造未來的生化武器。不過華大基因否認了以上指控。
路透在30日的報導中指出，經檢視40多種相關專利申請及研究報告等文件後發現，華大基因（BGI Group）與解放軍存在密切的合作關係，雙方共同研究範圍涉及呼吸道病原體大規模檢測、人腦科學等多個領域，合作範圍之廣超出人們之前的了解。
報導稱，這些文件顯示，華大基因參與了解放軍為降低漢族人高原反應的研究項目。這項研究將使在中國某些邊境地區工作的解放軍士兵受益。
報導並引述美國智庫新美國安全中心客座高級研究員卡尼亞（Elsa Kania）說，中國軍方在推動人腦科學、基因編輯和創建人工基因組等方面的研究技術，都可用於製造未來的生化武器。這類武器目前在技術上來說還不可行，但華大基因與中國軍方合作的模式，是美國官員合理的關注點。
華大基因回應，該公司與軍方研究人員的合作僅是為了學術目的；公司堅持國際標準，遵守中國有關科學開放、數據分享和基因研究的法律。華大基因並發布聲明表示，「華大基因堅決拒絕接受任何有關該公司與解放軍之間有關聯的指控，特別是與我們的COVID-19病毒測試盒有關的聯繫」。
美國之音報導，新冠病毒疫情爆發以來，華大基因向歐洲、澳洲、美國等國家出售了數以百萬計的新冠病毒測試盒，這使得華大基因的市值達到了90億美元。美國高級安全官員因擔心中國收集外國人的基因數據，曾警告美國實驗室不要使用中國的測試方法。華大基因對這項指控說法也予以否認。
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