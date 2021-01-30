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一周砸百萬追女 富二代求婚遭拒…因為「那方面不行」

中國新聞組／綜合31日電
富二代一周砸百萬追求心儀的女孩，精心求婚卻慘遭拒絕，原因是「那方面不行」。（錢江晚報／視覺中國圖）
富二代一周砸百萬追求心儀的女孩，精心求婚卻慘遭拒絕，原因是「那方面不行」。（錢江晚報／視覺中國圖）

一名32歲的中國富二代八年前開始被家人催婚，七年多來相親超過80次，終於在幾個月前遇見讓他一見鍾情的女孩；接下來一周，他不僅送對方包包、首飾，甚至送車，總共花了100多萬，並在媽媽催促下精心策畫求婚，沒想到竟遭對方拒絕，原因是「那方面不行」，母子倆相偕求助身心科醫師。

錢江晚報報導，57歲的鍾女士是位叱吒商場的女老闆，八年前兒子曉天（化名）大學剛畢業，她就開始幫兒子徵婚，「工作的事先不著急，結婚才是頭等大事」，希望兒子早點成家然後接班，平均一個月就替他安排一場相親，七年多來卻還是找不到媳婦。

幾個月前，身高一米八、身材健壯的曉天「照例」參加媽媽安排的相親，終於遇上一位讓他傾心的女孩；接下來一周兩人天天約會，曉天不僅送女孩包包、首飾，甚至送了車，短短一周時間就花了100多萬。鍾女士看著手機每天跳出巨額帳單，高興得不得了，感覺心中大石頭就要放下，一周以後就催促曉天「如果真喜歡就盡快訂婚吧」。

曉天果真精心策畫了一場求婚，不料竟遭女孩斷然拒絕，鍾女士追問原因，曉天才說：「她說我那方面不行。可我之前跟別的女孩在一起明明可以的。」

據報導，隨後鍾女士立馬丟下所有生意飛回杭州。一個月時間裡，陪著兒子幾乎看遍杭城大醫院的男科專家，檢查做了一大堆，結論都說「沒問題」，但為什麼在面對那個女孩時就不行呢？有專家建議他們去看心理醫生，母子倆便找上杭州市七醫院心身醫學科尹岩醫生。

在了解大致情況後，尹岩認為，母子倆都是被催婚催出來的焦慮，鍾女士正值更年期，不僅失眠還經常出現身體不是，需要住院進行藥物、心理、物理等綜合治療。至於曉天，經過心理疏導就能打開「心結」。

尹岩說，曉天應該是太過緊張，「其實同樣的問題不少男性都遇到過，在喜歡的女孩面前總想好好表現，可愈緊張表現愈不好，而有過第一次不愉快的經歷之後，以後就會有心理暗示，更表現不好，進入一種惡性循環的狀態」。

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