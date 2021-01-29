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地方端「就地過年」大旗、層層加碼「一刀切」媒體批甩鍋、懶政

中國新聞組／上海29日電
中國春運開始，圖為北京火車站裡正在消毒的工作人員。 (GettyImages )
中國春運開始，圖為北京火車站裡正在消毒的工作人員。 (GettyImages )

衛健委日前針對返鄉過年先後作出詳細規定，但地方仍出現層層加碼的情況，有些基層鄉鎮甚至搞「一刀切」，對所有返鄉群眾就是一個字—「滾」、「統統別回來」，造成民怨四起。媒體評論指出，就地過年層層加碼，這是「把球往下踢，把鍋往上甩」，看似防疫嚴上加嚴，實際是懶政怠政，埋下治理隱患。

兩辦發布的就地過年通知指出，疫情高風險地區群眾應就地過年、中風險地區群眾原則上就地過年、低風險地區倡導就地過年。但各地仍然傳出拒絕民工返鄉的消息，河北隆堯還發布「告全縣群眾書」，「乾脆點，叫他們不要回來」，以勸退外在親人返鄉。

發改委27日強調，各地執行就地過年政策時不能擅自加碼、層層加碼，堅決不允許「一刀切」，不能阻斷人員出行返鄉，要給人民群眾多些保障、多些便利。

澎湃新聞評論指出，春運期間大量的人員流動，容易造成巨大的疫情傳播風險，在這種情況下，國家出台實施嚴格的相關規定，其初衷所有人都能理解。但基層而層層加碼「一刀切」，直接切斷了所有人過年回家的路，這麼做的初衷到底是什麼，真的要打一個大大的問號。

評論稱，基層「一刀切」過程充滿了蠻橫，讓老百姓怨聲載道，本應倡導勸說，卻一張口就是「上面要求」、「文件規定」；本應分類施策查驗手續，卻動不動就堵路截車，強行驅離。

評論提到，「一刀切」看似主動作為、嚴上加嚴，實際是懶政怠政，埋下治理隱患。畢竟層層加碼比層層分解要簡單，一禁了之比動態優化要輕鬆。看似態度端正，實際是當甩手掌櫃，把「肆意妄為的球往下面踢，把蠻橫粗暴的鍋往上面甩」。

縱然今年返鄉過年屢傳不便，但還是擋不住民眾回家的決心。今年春運節前車票預售較往年同期下降近六成，預計全國發送旅客約17億人次。

央視新聞報導，今年春運是疫情常態化防控後的第一個春運，全國高、中、低風險地區按四級畫定出行要求，不同地區還有更為具體的核酸檢測等要求。造成客流不確定性增大，改票退票的情況都可能增加。雖然人山人海的情況減少了，但是今年的工作難度加大。

中國春運開始，圖為北京火車站裡的一對情侶。 (GettyImages )
中國春運開始，圖為北京火車站裡的一對情侶。 (GettyImages )

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