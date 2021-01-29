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就算隔離還是想回家！ 民工避檢測 春運前先返鄉

中國新聞組／北京29日電
北京火車站出現搭高鐵返鄉的旅客。（GettyImages）
北京火車站出現搭高鐵返鄉的旅客。（GettyImages）

中國為期40天的春運28日展開，由於多個省市呼籲民眾「就地過年」，返鄉人潮銳減。疫情下，「要不要回家過年」讓許多民眾糾結不已，有人選擇「原地不動」，留在工作地過春節；有民眾則「不為所動」，即使重重防疫措施使歸鄉路更艱難，回到家也待不了幾天，仍堅持要返鄉與家人團聚了，不少民工為免受檢測，春運啟動前就已返家。

綜合BBC、美國之音及自由亞洲電台報導，新冠病毒疫情近期在中國多地反彈，中國多地出台政策，鼓勵或限制人們減少出行、就地過年，並訂定需出示核酸檢測陰性證明、返家後14天居家健康監測、不允許參加集會等防疫措施，使得長達40天的春運期間，很多民眾陷入是走還是留的糾結中。

老家位於河北邯鄲的41歲劉先生不關心是否受惠於這些激勵政策，毅然決定回鄉。「我老婆還有孩子都在老家，這次已經有半年沒回去了，肯定要回去看看」，劉先生說，「他們早就凖備了臘肉這些年貨了，因為去年都沒怎麼過好年」。雖然做核酸檢測很麻煩，但還是要回去，「連家人都見不到的話，工作有什麼動力呢？」他說。

在長沙讀書的黃傑（化名）為了回家排隊40分鐘做核酸檢測。「過年對我來說是一個團聚的時刻，一定要和比較熟悉的人在一起」，他說，「今年回去之後肯定就在隔離中度過了，但這也足夠了」。

不少民工為了免受檢測，早在春運啟動前已返抵家鄉。這也使得大批民工趕緊回鄉的情況不再出現。

也有一些人決定待在原地不動。32歲的喬先生和姐姐在北京朝陽區經營小吃店，家鄉是在250公里外的河北衡水。他說，今年春節他和姊姊都不打算回老家，「最擔心的其實不是疫情，而是怕有其他政策變化。這要是趕上我們那邊有新病例了，來年就不讓回來了」，他說，家人對他們的決定「很理解和支持」。

在福州打工的李先生今年也不回山西老家榆次過春節，他說，這麼做是迫不得已。網絡上也流傳著：「鄉愁是一張窄窄的火車票，我在這邊，家在那頭。如今，鄉愁成了一紙核酸證明，我在這頭，家在14天『居家健康監測』的那頭」，道出為防疫而承受春節返鄉之苦的無奈。

2021年春運從周四開始，並將持續至3月8日。（GettyImages）
2021年春運從周四開始，並將持續至3月8日。（GettyImages）

檢測 疫情 中國

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