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瀋陽農村改造廁所亂象多 -20℃村民在戶外鐵桶如廁

中國新聞組／北京28日電
廁所前堆滿了雜物，年逾八旬的村民只好用前面的鐵桶「方便」。（新華社）
廁所前堆滿了雜物，年逾八旬的村民只好用前面的鐵桶「方便」。（新華社）

為推進廁所革命，改善農村如廁條件，瀋陽市於2016年到2020年間投入上億財政資金。近日瀋陽農村卻被發現部分地方的改造廁所存在設計缺陷大、工程質量差、後續保障弱等多方面問題，近五年來，有一批改造廁所被村民用作堆放雜物等或徹底棄用，造成資源浪費。

新華社報導，寒冬的瀋陽，氣溫已跌至零下20℃左右。瀋陽市遼中區下萬子村一戶農家西牆外放著一個墊著毛巾的鐵桶，居住在此的一對年逾八旬的村民就用這個鐵桶「方便」 。

就在鐵桶後面，有座白牆皮、藍頂、約如電話亭大小的小房子，門口堆滿了木板、秸稈等雜物。村民說，這是2018年當地為他家改建的廁所，可根本就沒法用。「氣溫一低就結冰堵塞，咱也不能每次上廁所還都燒上熱水先沖一遍。有村民表示：「到晚上實在太冷，就只能在屋裡『方便』，再出來倒。」

瀋陽市於洪區、遼中區多座村莊也都發現改造廁所「沒法用」。遼中區六間房鎮長崗子村一位大娘氣呼呼地表示，她家的馬桶正對廚房灶台，沒有任何遮擋。還有村民表示：「改建廁所卻沒有上下水，完事我還得自己舀水沖，這不沒事找事嗎？」

還有村民反映，找專人來抽清集便塑料桶也是一筆開銷。「抽一次200元，要是用的勤，一年費用不少，沒人愛花這錢。」「這就是勞民傷財，俺村幾乎沒人用，冬天放雜物，夏天接上水龍頭當淋浴。」

除極少數村民家表示在夏天偶爾會用上改造廁所外，大部分村民都只將其用做儲藏室，還有人私自把廁所基坑內的塑料桶挖出來當廢品換錢。

中國社會科學院法學研究所副所長李洪雷表示，瀋陽「尬廁」反映出中央關於規範重大行政決策的法規政策在當地並未得到有效落實，應依法追究有關部門和人員的法律責任。

馬桶不但正對灶台、沒有任何遮擋，還沒有上下水。（新華社）
馬桶不但正對灶台、沒有任何遮擋，還沒有上下水。（新華社）
早已被廢棄的房屋院內，嶄新的改建廁所特別顯眼。（新華社）
早已被廢棄的房屋院內，嶄新的改建廁所特別顯眼。（新華社）

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