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中國春運開跑 鐵路首減車次、車站現退票人龍

中國新聞組／北京28日電
山西太原南站裡，乘坐高鐵出行的旅客稀少。（中新社）
山西太原南站裡，乘坐高鐵出行的旅客稀少。（中新社）

今年中國春運28日啟動，因為各地嚴格倡導「就地過年」，使返鄉民眾大減。廣東初步統計，今年春運比上一次常態進行的2019年春運減少約4成。其中，全國鐵路客流第一大樞紐廣州南站預計發送1200萬人次，比2019年減少整整1000萬人次。而旅客過防疫「三道關」，成為今年春運的最大特點。

文匯報報導，今年也是鐵路部門首次不增開高鐵臨客，甚至還因客流不足而停開車次。部分已訂購高鐵票的民眾，26日陸續收到列車因故停運的簡訊通知，並要求他們前去火車站辦理退票，卻未全面免費退票，意味部分時段買票的民眾仍要支付20%手續費，在網路上引起一片罵聲。

廣州南站目前有20多個窗口受理旅客退票，每個窗口前都排起了長長的隊伍。其中，不少是此前購買了團體票的企業以及無法線上退票的旅客。工作人員表示，此現象已經持續10餘天。與退票潮相對應，前往國內各大方向的春運列車仍有大量餘票。

報導指出，春運前夕客流量並不大，在入口處，志願者已經上崗，舉著「請戴好口罩」的提示牌。據工作人員介紹，每一位進站旅客，都必須過「三必查」，即戴口罩、測體溫和健康碼。車站也對設施、環境每日消殺，不留死角。車站設置臨時隔離點，規範了發熱病人處置流程。

交通運輸部運輸服務司副司長王繡春近日表示，今年是疫情防控常態化後的第一個春運，結合票務預售情況及客流變化，預計今年春運期間發送旅客17億人次左右，日均4000萬人次，比2019年下降4成多，但比2020年增加1成多。與當前客流相比，還是增長一倍左右，「春運的壓力還是比較大的」。

有分析認為，就地過年可能會對經濟產生負面影響，拖累春節消費。發改委發言人趙辰昕27日表示，今年是第一次宣導就地過年，影響是多方面的，例如人們會考慮到對長途旅遊、交通運輸及住宿餐飲等行業產生一些影響。大量民眾選擇就地過年，會使就地過年人數多的一些城鎮的消費需求有所提升。

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