我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

防疫！調查：中國近7成勞工 選擇「就地過年」

中國新聞組／北京27日電
鐵路乘務員在26日上海虹橋開往北京南的G124次列車上展示防疫指南。（新華社）
鐵路乘務員在26日上海虹橋開往北京南的G124次列車上展示防疫指南。（新華社）

為防止新冠病毒疫情進一步擴大，中國官方今年提倡「就地過年」，各地也紛紛祭出超嚴格的防疫隔離措施，變相阻止居民從外地返鄉。據網路上一份調查顯示，今年有高達66.7%的受訪者選擇「就地過年」，僅有16.8%的人仍想回家過年。

中央社引述中國新聞網報導，「前程無憂」日前發布「2021年新春假期去留情況調查報告」，內容顯示，66.7%的受訪者選擇就地過年，其中，異地就業（工作所在地的省市非戶籍所在省市）達到半數以上。另各有16.8%的受訪者表示仍想回去或仍在考慮中。

如果不回鄉過年，會選擇留在工作崗位上繼續上班嗎？調查顯示，62.8%的受訪者還是選擇享受春節假期，37.2%選擇返崗。而選擇繼續工作的，多數為網路/電子商務、服務業和生產/加工/製造業的從業者為主。

報導指，為吸引民眾就地過年，多地官方與民企相繼提出五花八門的補貼、優惠，試圖留住異地就業人員。

不過該調查指出，只有25.6%的受訪者所在企業給予春節假期的返崗補貼；另有14%的受訪者所在企業發放禮包、消費券或舉辦年夜飯、看電影等活動；還有7%受訪者所在企業給予員工房屋租賃費用補貼或節後帶薪探親假期。

報導稱，有受訪者在訪談中表示：「決定就地過年，主要還是疫情調控，擔心春節假期後的返工核酸檢測和可能的14天隔離耽誤工作時間。但是不能回家過年，也不能讓家人來陪伴過年，心裡有點難過。」

就業 疫情 中國

上一則

港警未經同意 取初選被捕者銀行交易紀錄

下一則

女子隱瞞染疫自美返中 被判刑1年

延伸閱讀

英國病故人數突破10萬 首相強生：我負全責

英國病故人數突破10萬 首相強生：我負全責
各州缺疫苗...接種庫存一團亂 拜登防疫大挑戰

各州缺疫苗...接種庫存一團亂 拜登防疫大挑戰
Skytrax公布防疫五星航空公司！由中東這家航空獲得

Skytrax公布防疫五星航空公司！由中東這家航空獲得
美防疫旅行禁令恢復 加列南非

美防疫旅行禁令恢復 加列南非

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關