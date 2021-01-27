防疫！調查：中國近7成勞工 選擇「就地過年」

鐵路乘務員在26日上海虹橋開往北京南的G124次列車上展示防疫指南。（新華社）

為防止新冠病毒疫情 進一步擴大，中國 官方今年提倡「就地過年」，各地也紛紛祭出超嚴格的防疫隔離措施，變相阻止居民從外地返鄉。據網路上一份調查顯示，今年有高達66.7%的受訪者選擇「就地過年」，僅有16.8%的人仍想回家過年。

中央社引述中國新聞網報導，「前程無憂」日前發布「2021年新春假期去留情況調查報告」，內容顯示，66.7%的受訪者選擇就地過年，其中，異地就業 （工作所在地的省市非戶籍所在省市）達到半數以上。另各有16.8%的受訪者表示仍想回去或仍在考慮中。

如果不回鄉過年，會選擇留在工作崗位上繼續上班嗎？調查顯示，62.8%的受訪者還是選擇享受春節假期，37.2%選擇返崗。而選擇繼續工作的，多數為網路/電子商務、服務業和生產/加工/製造業的從業者為主。

報導指，為吸引民眾就地過年，多地官方與民企相繼提出五花八門的補貼、優惠，試圖留住異地就業人員。

不過該調查指出，只有25.6%的受訪者所在企業給予春節假期的返崗補貼；另有14%的受訪者所在企業發放禮包、消費券或舉辦年夜飯、看電影等活動；還有7%受訪者所在企業給予員工房屋租賃費用補貼或節後帶薪探親假期。

報導稱，有受訪者在訪談中表示：「決定就地過年，主要還是疫情調控，擔心春節假期後的返工核酸檢測和可能的14天隔離耽誤工作時間。但是不能回家過年，也不能讓家人來陪伴過年，心裡有點難過。」