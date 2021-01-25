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太奇葩！滬男偷190元童車 花188元寄回老家給孩子當禮物

中國新聞組／北京25日電
上海一男子偷了價值190元童車，花188元寄回家給孩子當禮物。（視頻截圖）
上海一男子偷了價值190元童車，花188元寄回家給孩子當禮物。（視頻截圖）

上海一名男子偷了價值190元人民幣（約29.3美元）的童車，卻花188元快遞費寄回老家給孩子當禮物，日前被依法行政拘留。

嫌疑人。（取材自看看新聞）
嫌疑人。（取材自看看新聞）

看看新聞報導，2021年1月2日下午2時30分許，浦東公安分局惠園派出所接報一起小朋友童車被盜的案件。據報案人呂先生說，當時他和兒子一起在小區裡玩耍，玩累了路過花園時就把童車隨手停在花園的草坪上，帶著兒子到一旁休息。一會兒工夫，這輛價值190元的童車就不見了。

據報導，民警調閱大量公共視頻後，發現有一可疑男子曾在草坪上逗留並偷走了童車。隨後的調查發現，該男子將童車裝上自己的電動自行車後便離開小區，之後居然兜兜轉轉來到一個快遞點。等他離開時，電動自行車上的童車已然不見了。民警判斷對方非常有可能是通過郵寄的形式轉移贓物，隨即趕到該快遞點，一番交流後快遞點工作人員證實了民警的猜測，並提供該男子的相關寄遞信息，民警根據線索鎖定犯罪嫌疑人楊某的身分及其居住地址。

1月18日，自覺盜竊計畫天衣無縫的楊某正準備從機場坐飛機回貴州老家，誰知剛在機場露面，民警便出現在他的面前將其抓獲。原來警方早已掌握他的動向，一早便在此「守株待兔」。

報導稱，到案後，楊某交代自己因工作被辭而心生不滿，臨近過年，想著總得給老家的孩子帶個禮物，看到草坪上無人看管的童車便動了歪心思，此時已是追悔莫及。令人啼笑皆非的是，這輛被盜童車價值才190元，而楊某卻花費了188元快遞費。目前，楊某已被浦東警方依法行政拘留。

上海一男子偷了價值190元童車，花188元寄回家給孩子當禮物。（視頻截圖）
上海一男子偷了價值190元童車，花188元寄回家給孩子當禮物。（視頻截圖）
上海一男子偷了價值190元童車，花188元寄回家給孩子當禮物。圖為同款車。（取材...
上海一男子偷了價值190元童車，花188元寄回家給孩子當禮物。圖為同款車。（取材自看看新聞）

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