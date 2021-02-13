河南大叔玩轉蔬果 用西瓜雕出十二生肖

余躍軍最擅長用一些蔬菜瓜果或簡單拼湊，製作一些小動物。（取材自微博）

用馬鈴薯、紅辣椒做出吉祥可愛的生肖鼠，兩個櫻桃蘿蔔擺出抬著金黃月餅的小人兒，或是用積雪在牆上畫出一幅抗疫英雄的「雪天使 」...，這些是年近六旬的河南大叔余躍軍的蔬果雕刻作品。他用巧手與巧思將蔬果變身為五彩斑斕的裝飾，裡面是他源源不斷的創意和年輕的靈魂。

香港 01報導，余躍軍是河南開封人，平時大家都管他叫余大爺。50多歲的余躍軍有一份穩定的工作，蔬果雕刻對他來說就是業餘時候的消遣。余躍軍年輕時喜歡玩攝影，積累出來的審美，還有日常生活中對一些尋常事物感知美的能力，成為他創作蔬果雕刻時的靈感來源。

報導稱，余躍軍先以西瓜刻出一隻栩栩如生的兔子，再接著「順藤摸瓜」，連瓜帶皮地整出了十二生肖大家族，前後花了五天的時間；他能用馬鈴薯、紅辣椒做出吉祥可愛的生肖鼠，或是到公園裡的櫻花樹下蒐集櫻花落拼出圖案。

中秋節時，他用兩個櫻桃蘿蔔就能擺出來兩個憨態可掬的小人兒，拼著金黃的圓月餅；或用辣椒、洋蔥、黃瓜、南瓜花等蔬菜製作出鮮豔的五星旗 和氣球；2020年春節，開封一場大雪之後，余躍軍用積雪在樓下的牆上畫了一幅抗疫英雄的「雪天使」，還堆了一個可愛的防疫宣傳小雪人…。

報導說，余躍軍談起愛情來，立馬就能穿越回到30多年前的青澀時光。下雨天忘記帶傘的小女孩，用包包頂在頭上衝回家途中，遇上主動分享雨傘的紳士男孩，兩個人碰撞出下雨天裡的愛情故事，最後一家三口幸福地生活在一起…。而「愛情」在余躍軍的創作主題裡也從不曾缺席，例如他曾創作以葫蘆切成一半的雙胞胎葫蘆娃，終於找到另一半時的扎牙模樣，以及長大又變成了一個葫蘆的故事，就讓不少網友莞薾。