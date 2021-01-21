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北京增本土7例 大興關地鐵、禁離京

特派記者陳言喬／北京報導
出現多起本土確診病例後，北京大興區進行全員核酸檢測。（新華社）
出現多起本土確診病例後，北京大興區進行全員核酸檢測。（新華社）

北京新冠疫情突現危急，昨突新增7例本土確診病例，其中6例都是大興區住戶，大興區全區所有人員已禁止離京，酒店賓館、電影院、健身場所等公共場所停業，地鐵部分線路關閉；北京抗疫再現去年場景。

19日中國新增本土88例，其中吉林46例，河北19例，黑龍江16例，北京7例。目前疫情嚴重的河北省、吉林省和黑龍江省都採取封城、禁止出行、大規模隔離和大規模核酸檢測等多種抗疫措施。

北京市疾控中心並稱，對兩例大興區本土確診病例進行全基因組測序和分析，認為感染的病毒是英國變異株。

大興區新增6例，其中兩人是賽事活動裁判；1名確診者的密接者曾到凱德MALL西直店，導致該店被封閉，人員不得進出，全面排查核酸，周遭環境消殺。同時，哈爾濱昨通報1確診病例，是大興確診病例的密接者。

大興區所有社區嚴格落實測溫、查證、驗碼、登記等措施，所有公共場所實行預約，嚴格限流。宣導採取遠程和居家辦公。全區所有人原則上禁止離京，出京者需持三日內核酸檢測陰性證明。

北京市決定對大興區天宮院街道實施全域管控，病例所在及周邊社區嚴格封控，不進不出，所有隔離觀察人員都要足不出戶。轄區內所有公共場所和健身場所全部關停。近14日以來到訪過重點區域的人員，全部居家觀察。

北京市不分中低風險區，春節返鄉人員都需持核酸檢測陰性報告，方得返鄉，費用自己承擔。

中國疾病預防控制中心聯合14名公衛專家發表最新論文預估，到3月初，全球確診病例可能達到1億1千萬至1億7千萬例，死亡人數達到220萬至510萬人。

北京 檢測 健身

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