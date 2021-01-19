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閩男用電腦CPU孵化鴕鳥 百萬網友圍觀

中國新聞組／上海19日電
CPU孵蛋準備工作。（取材自現代快報）
CPU孵蛋準備工作。（取材自現代快報）

福建廈門一名男子日前化身鴕鳥爸爸，花費五個月在家中以電腦CPU孵化鴕鳥。目前，他製作的孵化鴕鳥影片播放量已超過220萬，他也陸續更新鴕鳥的成長動態，餵食等日常生活，不少網友更成為「雲爸媽」，每日都催促他更新鴕鳥狀況。

現代快報報導，24歲的謝濤在廈門一家雲計算公司工作，是一個95後；工作之餘，他有兩個愛好：做B站UP主、孵蛋。他的B站暱稱是「 濤濤的小時光 」，現在已經有15萬多的粉絲，最初他並不是「孵蛋專家」，而是科技區的UP主。

「我第一次孵蛋是用CPU孵鵪鶉蛋。在數碼圈有一個流傳已久的梗，我們一般會調侃，電腦中類似CPU、顯卡等硬件發熱量大的時候都可以煎蛋，甚至烤肉；也有一些博主做過類似挑戰，我就在想為什麼不可以孵蛋呢？」就這樣，謝濤開始了他的「孵蛋奇旅」。

孵鴕鳥並不容易，謝濤前後買了8個鴕鳥蛋，最後只有一隻成功孵出來了。「我給它起名叫康康。」

據報導，謝濤第一次孵化鴕鳥蛋，嘗試「水床孵化」的方法，由於受熱不均勻，未能成功。第二次他購入全自動孵化設備，將孵化的溫度調至36.7 ℃，但在孵化第45天，鴕鳥未能破殼，謝濤只能面對又一次失敗。

第三次孵化，他採用更為科學的辦法，手電筒觀察蛋內情況、測溫槍隨時監測溫度、記錄氣室變化的位置，在小鴕鳥破殼後，謝濤立馬將其轉移到育雛箱內，小心翼翼地為鴕鳥拆除蛋殼。終於，今年元旦小鴕鳥破殼而出。

孵蛋的視頻火了，謝濤吸引一大波粉絲。「小鴕鳥，歡迎來到人類的世界」、「嗚嗚，看到小鴕鳥破殼我立馬淚目了」、「加油鳥爸爸！」、「希望以後經常更新，我想雲養鴕鳥」……鴕鳥破殼的一瞬間，彈幕鋪滿了屏幕，網友紛紛表示，要當鴕鳥的「雲爸媽」。

此後，謝濤在B站陸續更新鴕鳥的成長動態，餵食、帶著鴕鳥曬太陽，這些「人鳥日常」也受到網友的追捧。網友對鴕鳥長大後的歸宿也異常好奇，謝濤表示，「鴕鳥長大後，我就把它送回四川老家，農村地方大，吃菜還免費。」

剛剛破殼而出的小鵪鶉。（取材自現代快報）
剛剛破殼而出的小鵪鶉。（取材自現代快報）
用CPU孵出的小鵪鶉。（取材自現代快報）
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