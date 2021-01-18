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半個月增胖10斤 杭州23歲女孩為了這事無怨無悔…

中國新聞組／北京18日電
余悅琴打了9針動員劑，以促進幹細胞到達外周血，她說「腰酸漲酸漲的，但能忍受。」（取材自人民日報）
余悅琴打了9針動員劑，以促進幹細胞到達外周血，她說「腰酸漲酸漲的，但能忍受。」（取材自人民日報）

浙江杭州女孩余悅琴3個月前接到了一個「詐騙電話」，正是因為這通電話，她決定為陌生人捐獻造血幹細胞，還在半個月裡增重近10斤。

人民日報報導，電話是長沙紅十字會打來的，「你好，這裡是長沙市紅十字會，您的造血幹細胞與一名血液病患者初步配型成功，請問您現在還生活在長沙嗎？」

余悅琴1998年生，出落得漂漂亮亮。（取材自人民日報）
余悅琴1998年生，出落得漂漂亮亮。（取材自人民日報）

余悅琴起初以為是詐騙電話，草草回了句自己已經在浙江生活，匆忙掛了電話。不過，心裡卻久久不能平靜。兩年前，在長沙上大學時加入中華骨髓庫的畫面隨著這通電話清晰起來。「時間過去兩年多了，我都快忘記這回事了。很意外，但轉念一想，僅僅兩年就初配成功，對患者對我都是一種幸運。」余悅琴說。

去年11月，余悅琴的初配信息轉到了杭州市西湖區紅十字會，余悅琴表達了自己的決定：「我願意。」接著，她順利通過了高分辨配型和體檢環節。

今年23歲的余悅琴，去年夏天剛剛大學畢業，在浙江工作；而年底是余悅琴單位最忙的時候，余悅琴也才剛剛工作半年，現在捐獻造幹要請15天的假，這讓她有些犯難。

來源：youtube

她向分管主任提起，主任的回復讓她徹底安了心：「你不要擔心。這是你們當下年輕人的社會責任。我給你批假，你放心去。」

報導說，余悅琴得知捐獻造血幹細胞時最好要達到符合捐獻的體重標準，她又開始努力增重——飯量增了，還要吃夜宵，半個月裡胖增重了近10斤。「我都不敢承認我這麼能吃......」她難為情地說，「不過我有信心，之後肯定會瘦回來的！」

從1月8日入院到12日上午採集，余悅琴打了9針動員劑，以促進幹細胞到達外周血，「腰酸漲酸漲的，但能忍受。」提到這個過程，她輕描淡寫地說。

她在自己的朋友圈裡寫道：「2020年是很不尋常的一年，疫情之後，我覺得沒什麼比一個人健康活著更重要。茫茫人海中，我只是短暫地付出就可以讓一個人健康地活下去，讓一個家庭回歸安寧，讓他們繼續做父母的兒女、孩子的父母、朋友的朋友、工作的搭檔，我願意，去做呀！」

1月12日下午4時，240毫升的造幹混懸液從余悅琴血液中分離出來，被護送員小心翼翼地放進保溫盒，開始一次新的接力。700公里之外，一個血液病患者正在病床上滿懷希望地等待新生。

詐騙 疫情

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