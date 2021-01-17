古人也愛美！ 山西古墓挖出「周朝粉底液盒」…

科研專家在一件銅盒內提取獲得化妝品油脂類化學遺存，初步認為這是一個化妝品盒。(視頻截圖)

因發現周朝帶有銘文的銅器而入選「2020年度中國 十大考古新聞」的山西垣曲北白鵝墓地，15日傳來最新檢測 消息，科研專家在一件銅盒內提取獲得化妝品油脂類化學遺存，初步認為這是一個化妝品盒，對探究周代女性生活具有重要意義。

中新網報導，考古人員在墓地共發現七件銅盒，其中一件長方體銅盒有盒蓋可以左右掀開，兩扇蓋門上安裝有鈕，銅盒出土時，裡面盛滿帶有顏色的殘留物，還有一件銅勺，與銅盒配套使用。

報導說，考古人員認為該銅盒可能是縮小的用來運送靈柩的挽車，或是首飾盒、化妝品盒。經專業機構檢測，考古人員在該銅盒內提取獲得化妝品油脂類化學遺存，佐證了「化妝品盒」論。

羊城晚報新聞客戶端羊城派報導，此「周朝粉底液盒」一出，網友們紛紛稱讚太精美，感嘆愛美自古就是人的天性。

此外，科研人員在一銅壺內獲得果酒等成分，運用X光成像技術對青銅器銘文進行了判定。此外，銅器的製作工藝、骨骼形態、蛋白質等方面，科研人員正在展開研究分析。

山西省考古研究院副研究員楊及耘介紹，經過收集文獻資料，參照以往的研究成果，結合出土資料，初步認定該處墓地性質為召氏家族太保匽中(燕仲)一支在東周王畿內的採邑公共墓地。