上海政協委員提「結婚冷靜期」 網友挺：推廣全國

上海政協委員擬提議「結婚冷靜期」，多數網友表示支持。（Getty Images）

繼「離婚冷靜期」被寫進《民法典》後，「婚前冷靜期」也被提了出來；消息傳出後，得到8成網民的支持，「建議推廣全國」，反對派網民則認為，「婚姻雙方都是成年人，對自己的選擇負責就好了，不必再設門檻」、「不能因為一些個案就提高所有人的成本」。

光明時評報導，日前上海律協召開「2021年上海律師參政議政新聞發布會」，有市政協委員在會上表示，今年上海「兩會 」上擬遞交提案，建議保障婚前配偶知情權，大力倡導婚前醫學檢查，探索建立婚姻登記異議期，即婚姻登記生效前給予配偶獲取信息披露的知情權。

報導指出，新聞曝光後，相較於此前「離婚冷近期」引發的輿論爭議，「婚前冷靜期」的提案得到了大部分網民的支持，不少人表示婚前得知對方身體狀況、徵信、債務、婚史、有無犯罪紀錄等各方面的個人信息「非常有必要」，「建議推廣全國」。

說「冷靜」有必要，也的確是對近年來社會上頻繁出現的各類婚姻問題、甚至婚姻悲劇的一種反思。

2020年9月，國家統計局發布最新一年的統計年鑑顯示，2019年結婚率為千分之6.6，離婚率上升到千分之3.36，基本為結婚率數值的一半。

報導稱，如果說大部分人是被婚姻關係中的雞毛蒜皮、柴米油鹽消磨了愛情，還有一部分人則遇到了對方隱瞞重大疾病、極端家庭經濟狀況的情況，或者不了解自己的伴侶有暴力傾向、同性戀傾向，這些「不知情」都在給正常的婚姻關係埋下隱患。

設置「冷靜期」，既是給人們一種心理上的暗示，希望人們能夠慎重對待婚姻，落實到法律上則構成明確的權利義務關係，進一步保證人們的知情權。