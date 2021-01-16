我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

孫楊禁賽令撤銷 瑞士最高院證實與「種族歧視」有關

中國新聞組／北京16日電
孫楊。（新華社）
孫楊。（新華社）

瑞士聯邦最高法院去年底宣布撤銷中國游泳選手孫楊的禁賽令後，15日再度發布新聞公報指，由於國際體育仲裁法庭仲裁小組中的一名仲裁員「存在偏見和歧視」，決定撤銷國際體育仲裁法庭對孫楊的八年禁賽處罰，並要求國際體育仲裁法庭須組建新的仲裁小組重新判決。

據人民日報報導，去年12月24日，瑞士聯邦最高法院曾發布新聞公報，宣布撤銷國際體育仲裁法庭對孫楊的禁賽處罰，但並未公布原因。本次公報則是瑞士聯邦最高法院首次公佈撤銷上述判決的原因。

報導指，去年2月28日，孫楊因興奮劑違規被國際體育仲裁法庭禁賽八年，孫楊就此判決向瑞士最高聯邦法院提出上訴。公報中顯示，孫楊在上訴申請中指出，其本人於2020年5月中旬在互聯網平台上注意到的一篇文章顯示，國際體育仲裁法庭此案中的仲裁小組主席弗拉蒂尼（Franco Frattini）存在偏見和歧視。這篇文章的內容中包含了弗拉蒂尼於2018至2019年間在個人社交媒體平台上就動物保護方面發表的一系列言論，其中對中國人使用了歧視性語言。

報導稱，瑞士聯邦最高法院認為，孫楊的調查舉證合規有效。通過調查相關言論，瑞士聯邦最高法院認為該仲裁小組主席一系列充滿暴力的表述明顯存在問題，其中一些表述明確地指向了中國人的膚色。而且，部分存在問題的表述甚至是在其已經被任命為孫楊案仲裁小組主席後所發表的。因此，瑞士聯邦最高法院支持了孫楊對於該仲裁小組主席公正性的質疑，撤銷了國際體育仲裁法庭的禁賽判決。國際體育仲裁法庭需要重新組建仲裁小組審理此案並作出判決。

中國 歧視 游泳

上一則

趙立堅：今天是星期五 不想浪費時間批駁龐培歐

下一則

中國國藥集團：新冠疫苗對英國變種病毒有效

延伸閱讀

民權組織提告 麻州高院推翻乞討者犯法條例

民權組織提告 麻州高院推翻乞討者犯法條例

女性健康程式洩個資給FB 與聯邦達成和解

女性健康程式洩個資給FB 與聯邦達成和解
川普最終敗局 5州翻盤訴訟 全遭最高院駁回

川普最終敗局 5州翻盤訴訟 全遭最高院駁回
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎