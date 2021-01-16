孫楊禁賽令撤銷 瑞士最高院證實與「種族歧視」有關

孫楊。（新華社）

瑞士聯邦最高法院去年底宣布撤銷中國游泳 選手孫楊的禁賽令後，15日再度發布新聞公報指，由於國際體育仲裁法庭仲裁小組中的一名仲裁員「存在偏見和歧視 」，決定撤銷國際體育仲裁法庭對孫楊的八年禁賽處罰，並要求國際體育仲裁法庭須組建新的仲裁小組重新判決。

據人民日報報導，去年12月24日，瑞士聯邦最高法院曾發布新聞公報，宣布撤銷國際體育仲裁法庭對孫楊的禁賽處罰，但並未公布原因。本次公報則是瑞士聯邦最高法院首次公佈撤銷上述判決的原因。

報導指，去年2月28日，孫楊因興奮劑違規被國際體育仲裁法庭禁賽八年，孫楊就此判決向瑞士最高聯邦法院提出上訴。公報中顯示，孫楊在上訴申請中指出，其本人於2020年5月中旬在互聯網平台上注意到的一篇文章顯示，國際體育仲裁法庭此案中的仲裁小組主席弗拉蒂尼（Franco Frattini）存在偏見和歧視。這篇文章的內容中包含了弗拉蒂尼於2018至2019年間在個人社交媒體平台上就動物保護方面發表的一系列言論，其中對中國人使用了歧視性語言。

報導稱，瑞士聯邦最高法院認為，孫楊的調查舉證合規有效。通過調查相關言論，瑞士聯邦最高法院認為該仲裁小組主席一系列充滿暴力的表述明顯存在問題，其中一些表述明確地指向了中國人的膚色。而且，部分存在問題的表述甚至是在其已經被任命為孫楊案仲裁小組主席後所發表的。因此，瑞士聯邦最高法院支持了孫楊對於該仲裁小組主席公正性的質疑，撤銷了國際體育仲裁法庭的禁賽判決。國際體育仲裁法庭需要重新組建仲裁小組審理此案並作出判決。