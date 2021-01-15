居家隔離缺糧食？ 河北男煮了價值2500元金龍魚

石家莊一名男子因糧食短缺，故將飼養一年的「龍吐珠」烹煮果腹。（影片截圖）

河北新冠疫情 重災區石家莊市因實施大規模封閉管理，人車非必要不得外出。一名姜姓男子因家中食材短缺，忍痛將養了一年的金龍魚（龍吐珠）煮來吃，吃完還大讚味道很好。尤於金龍魚價值不菲，照片一貼上網令眾多網友驚奇不已。

香港 01報導，龍吐珠又名金龍魚和亞洲龍魚，因為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在不少亞洲地區都將其作為高級觀賞魚，價值不菲。

姜男表示，魚是他一年前花2500元（約384美元 ）買的，前幾天因為疫情緊張，小區臨時封閉，家中的食材和生活必需品都不是很充足。居家隔離的第四天，他看到這條魚不太精神，因此突發奇想：「就吃了牠吧。」

姜男表示，他養魚已有數年，能夠看出這條魚「確實是不行了」，當時也無法把牠帶到寵物店治療，所以才下定決心吃了牠。因為平時餵給魚吃的都是蝦仁，從來沒有餵過飼料，姜男判斷魚的衛生和健康情況沒有問題，他吃完後更稱讚魚肉味道相當不錯。

寒流發威，許多人被困家裡，河南一名熊姓女飼主飼養的寵物龜日前在戶外結凍，飼主以為寵物龜死亡，怎麼都救不回來，最後竟然決定要煮來祭五臟廟。

熊女原本殺了一隻雞，打算連同這隻烏龜一起燉煮，做成一道名為「霸王別姬」的料理，沒想到寵物龜放進鍋中沒多久竟活了過來。