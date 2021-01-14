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孩子不愛學習… 遼寧爸爸帥氣辭職 帶兒環遊中國

中國新聞組／北京14日電
徐先生為了厭學的兒子，特地辭掉工作開車環遊中國。（視頻截圖）
徐先生為了厭學的兒子，特地辭掉工作開車環遊中國。（視頻截圖）

孩子厭學，家長該怎麼辦？遼寧省一位爸爸毅然決然辭掉工作，開車帶著兒子從丹東前往麗江，花了一個月遊歷全國，並用影片記錄下這段難忘的父子旅行。不少網友大讚這位父親太有心，但也有網友調侃稱「有錢任性」。

新快報報導，40歲的徐先生來自遼寧丹東東港市，育有兩子，大兒子14歲，正在上初中八年級；小兒子4歲。

徐先生是一名攝影師，原本在東港經營一家攝影工作室，由於工作太忙，此前都是將小孩交給老人帶。他說，大兒子不太愛學習，不時謊稱做完作業，老人比較溺愛孩子，在學習上沒人管。徐先生說，所以他寧願一兩年不工作，也要讓孩子走上正道，「如果他誤入歧途，我就是工作四五年攢下的錢，也不夠他一年禍害。」

徐先生於是幫大兒子向學校請了假，決定開車帶他遊歷全國。一個月前，父子兩人從東港出發，途徑葫蘆島、興城、濟南、開封、洛陽、西安等城市，目前已抵達重慶。

徐先生每到一個地方就會花一天帶著兒子逛逛當地的歷史文化古蹟；再留一天休整，剪輯視頻。這一個月來，徐先生將兩人難忘的旅行記錄下來，也會教兒子攝影。

有網友調侃徐先生辭掉工作，開房車帶兒子出遊是「有錢任性」，徐先生則表示自己只是是普通家庭，單純想給兒子多點陪伴。

如果自己想盡辦法引導，孩子還是不愛學習，徐先生稱自己也不會去逼迫他，「我希望兒子將一生的興趣建立於自己喜歡的東西上。」經過這次旅行，徐先生想讓兒子了解跟多的歷史和地理知識，愛上歷史和地理。他也一路上用視頻記錄這段經歷，希望兒子以後如果遇到挫折，看到這段記憶，能夠無懼任何磨難。

徐先生為了厭學的兒子，特地辭掉工作開車環遊中國。（視頻截圖）
徐先生為了厭學的兒子，特地辭掉工作開車環遊中國。（視頻截圖）

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