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防疫！茅台禁員工離開仁懷 少林寺再度閉門謝客

中國新聞組／北京14日電
為配合疫情防控，位於河南的嵩山少林寺、洛陽白馬寺、開封大相國寺等中原名寺，再度「閉門謝客」，暫停對外開放。圖為少林寺前張貼的暫停開放公告。 (中新社)
為配合疫情防控，位於河南的嵩山少林寺、洛陽白馬寺、開封大相國寺等中原名寺，再度「閉門謝客」，暫停對外開放。圖為少林寺前張貼的暫停開放公告。 (中新社)

因河北石家莊一新冠病例曾到貴州仁懷茅台酒廠裝貨，為防控疫情，貴州茅台13日發出通知，要求集團在仁懷員工一律不允許離開仁懷，不允許參加任何聚集性活動。另外，位於河南的嵩山少林寺、洛陽白馬寺、開封大相國寺等中原名寺，同日起再度「閉門謝客」。

封面新聞報導，石家莊一新增新冠病例，在1月4日到達貴陽郵局中心局，後又自駕車到仁懷市茅台酒廠裝貨。

其行動軌跡經通報後，引發行業廣泛關注。13日，貴州茅台發出緊急通知，要求集團在仁員工原則上一律不允許離開仁懷，不允許參加任何聚集性活動，不得前往KTV、酒吧、網吧等公共場所。

同時，嚴格外來人員管控。重點人員（境外來返黔人員和非法偷渡人員、中高風險地區來返黔人員、 確診病例或無症狀感染者的密切接觸者）來仁，嚴格實行「14天集中隔離+14天居家隔離+5次核酸檢測」防控措施。其他省外來（返）仁員工一律實行「7天居家隔離＋1次核酸檢測」防控措施。

一律不得舉行集體團拜、大型慰問、聯歡、聚會等活動。非必要不得召開50人以上聚集性會議。另外，還將對所有辦公場地、食堂、會議室、電梯、參觀地點等非生產作業區域，開展消殺工作。

另據中新社報導，鄭州登封市嵩山風景名勝區管委會近日發公告稱，少林寺常住院、初祖庵、二祖庵、法王寺及道教宮觀中嶽廟等暫停對外開放。洛陽白馬寺、開封大相國寺亦宣布閉門，開放時間另行通知，寺院常住僧眾將在此期間誦經祈福，祈願疫情早日結束。

去年1月底，受疫情影響，少林寺、白馬寺、大相國寺等曾一度「閉門謝客」，時隔五個月後才重新恢復開放。

疫情 檢測 自駕車

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