我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

幫29走失者找到家… 「打拐媽媽」終於找到丟失32年兒子

中國新聞組／北京12日電
李靜芝和兒子在青海塔爾寺。（取材自中國青年報）
李靜芝和兒子在青海塔爾寺。（取材自中國青年報）

2020是李靜芝的「收穫年」。她說：「以後我不叫打拐媽媽了，大家叫我嘉嘉媽媽。」

中國青年報報導，2020年5月，李靜芝終於見到了自己丟失32年的兒子嘉嘉，人臉識別和基因比對確認了他的身分。為了找兒子，她印過十幾萬份尋人啟事，走了20多個省份，見過300多個孩子。她幫29個走失者找到了家，第30個是自己的孩子。

據報導，大半年裡，母子倆一起旅行，他們在青海的茶卡鹽湖、塔爾寺，湖南的張家界合影，幾乎每一張照片裡，她都在笑。「現在想讓我不笑都很困難」，她說。

認親之前，李靜芝常駐天津，嘉嘉生活在成都，現在兩人把西安作為長居住的落腳點。原因很簡單，嘉嘉喜歡西安，那裡有小時候的記憶。

一天晚上，他們漫步在西安熱鬧的街頭，風嗖嗖地，嘉嘉輕輕地問她冷不冷，他還說，把手放到我的口袋裡邊兒吧。她笑了，記住了那個夜晚。

兩歲多的嘉嘉丟失後，她一直在想像裡學著做母親。他沒到上學的年紀，她擔心他能否吃飽穿暖；到了該上學的年紀，又擔心他會不會學壞。如今，兒子34歲了，很獨立。

一些話她在電視節目裡說了很多遍，一些話她沒來得及公開說。她想告訴那些已長大的走失者勇敢地找家，「無論結局如何，至少讓親生父母知道你還活著，你過得很好，知道你到底是誰。」

找到兒子後，李靜芝的社交網站裡收到了大量祝福，有網友留言，20年前就看過她的節目。她的故事給了很多迷茫多年的家庭希望，有人說，你找了32年都能找到，我們只要再堅持一下，相信也一定能等到這一天。

中國公安部已建成全國「打拐」DNA數據庫，李靜芝希望，「打拐」DNA數據庫能更進一步地下沉。一個無奈的事實是，未成年的走失者多數沒有能力自發做DNA採血。李靜芝因此建議，公安、婦聯、民政等部門聯合進行深入摸排，對年齡小且來路不明的孩子給予更多關注，幫他們採血入庫。

她已算是幸運的一個。她選擇和同樣丟了孩子的家庭抱團取暖，她上各種電視節目，「能讓100個人看到自己的故事，感動其中之一就有希望」。她被寫進一條又一條新聞，尋子的內容不變，更新的似乎只有找尋的年頭，23年、27年、32年。

她被定義成那個有力量的人──為了尋找嘉嘉不能倒下的母親，很多丟失孩子無力家庭幾乎全部的希望。

李靜芝和兒子在青海塔爾寺打雪仗。（取材自中國青年報）
李靜芝和兒子在青海塔爾寺打雪仗。（取材自中國青年報）

DNA 公安 中國

上一則

港終審首席法官張舉能上任：法官辦政治案件「須克制」

下一則

被蹭！抖音圈千萬粉 袁隆平不知情

延伸閱讀

印尼搜救墜海客機 尋獲16個屍袋人體殘骸

印尼搜救墜海客機 尋獲16個屍袋人體殘骸
蓄意毀新冠疫苗 威州藥劑師：怕人類DNA突變

蓄意毀新冠疫苗 威州藥劑師：怕人類DNA突變
時薪漲至11元、停車罰單不扣照 伊州新法今起生效

時薪漲至11元、停車罰單不扣照 伊州新法今起生效
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

熱門新聞

圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
阿里巴巴創辦人馬雲已經「神隱」超過兩個月，西方媒體現在都在問：「馬雲在哪兒？」美聯社

失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

2021-01-06 08:02
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人