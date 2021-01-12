幫29走失者找到家… 「打拐媽媽」終於找到丟失32年兒子

李靜芝和兒子在青海塔爾寺。（取材自中國青年報）

2020是李靜芝的「收穫年」。她說：「以後我不叫打拐媽媽了，大家叫我嘉嘉媽媽。」

中國 青年報報導，2020年5月，李靜芝終於見到了自己丟失32年的兒子嘉嘉，人臉識別和基因比對確認了他的身分。為了找兒子，她印過十幾萬份尋人啟事，走了20多個省份，見過300多個孩子。她幫29個走失者找到了家，第30個是自己的孩子。

據報導，大半年裡，母子倆一起旅行，他們在青海的茶卡鹽湖、塔爾寺，湖南的張家界合影，幾乎每一張照片裡，她都在笑。「現在想讓我不笑都很困難」，她說。

認親之前，李靜芝常駐天津，嘉嘉生活在成都，現在兩人把西安作為長居住的落腳點。原因很簡單，嘉嘉喜歡西安，那裡有小時候的記憶。

一天晚上，他們漫步在西安熱鬧的街頭，風嗖嗖地，嘉嘉輕輕地問她冷不冷，他還說，把手放到我的口袋裡邊兒吧。她笑了，記住了那個夜晚。

兩歲多的嘉嘉丟失後，她一直在想像裡學著做母親。他沒到上學的年紀，她擔心他能否吃飽穿暖；到了該上學的年紀，又擔心他會不會學壞。如今，兒子34歲了，很獨立。

一些話她在電視節目裡說了很多遍，一些話她沒來得及公開說。她想告訴那些已長大的走失者勇敢地找家，「無論結局如何，至少讓親生父母知道你還活著，你過得很好，知道你到底是誰。」

找到兒子後，李靜芝的社交網站裡收到了大量祝福，有網友留言，20年前就看過她的節目。她的故事給了很多迷茫多年的家庭希望，有人說，你找了32年都能找到，我們只要再堅持一下，相信也一定能等到這一天。

中國公安 部已建成全國「打拐」DNA 數據庫，李靜芝希望，「打拐」DNA數據庫能更進一步地下沉。一個無奈的事實是，未成年的走失者多數沒有能力自發做DNA採血。李靜芝因此建議，公安、婦聯、民政等部門聯合進行深入摸排，對年齡小且來路不明的孩子給予更多關注，幫他們採血入庫。

她已算是幸運的一個。她選擇和同樣丟了孩子的家庭抱團取暖，她上各種電視節目，「能讓100個人看到自己的故事，感動其中之一就有希望」。她被寫進一條又一條新聞，尋子的內容不變，更新的似乎只有找尋的年頭，23年、27年、32年。

她被定義成那個有力量的人──為了尋找嘉嘉不能倒下的母親，很多丟失孩子無力家庭幾乎全部的希望。