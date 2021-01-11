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獨臂妻背無腿夫…「連體夫妻」走紅 他卻傳偷吃女粉絲

中國新聞組／北京11日電
網上不時有兩人的影片傳出，引來不少網民打賞。（視頻截圖）
網上不時有兩人的影片傳出，引來不少網民打賞。（視頻截圖）

網傳成都有對夫妻，丈夫小波下身截肢、妻子阿嬌右手少一截，妻子長期用竹簍背丈夫生活，其後拍片成了網紅，獲「連體夫妻」稱號，經濟也獲大幅改善。不過近日有傳聞指，丈夫在走紅後搭上身體健全的女大生粉絲，妻子因而帶孩子回到老家。

香港01報導，對此，有網友大罵小波始亂終棄，「只剩半截（驅體）還偷吃」，也有人認為是炒作；但因當事人從未受訪，網上還有版本稱這對夫妻其實是「兄妹」，事件真偽至今未有定案。

來源：KallmanDavid YouTube

報導指出，「連體夫妻」小波及阿嬌婚後育有一女，靠小生意維生。阿嬌平日會用竹簍背小波出入，有人建議將他們的「恩愛日常」拍片PO網，因此暴紅；兩人收到網友打賞及做帶貨收入暴增，不僅打扮變得時尚，還買得起名車。

有消息指，兩人紅了後開始有粉絲探訪，其中一名相貌漂亮、家境富裕兼身體健全的女大生，居然搭上小波，進而同居，而阿嬌現已帶著孩子回老家生活。

然而，一直以來，網上只是不時傳出兩人的短片，但他們從未口述過任何資訊，亦無正式受訪。網傳關於兩人背景版本眾多，較主流的是指小波小時候因車禍截肢，阿嬌也因車禍失去右手，兩人在殘疾人士聯誼會上認識。另一說法是兩人是同一間工廠的員工，因為都是殘疾人士而認識及彼此熟絡。第三種說法是兩人早已結婚，同時遇上車禍而變成殘疾。

網傳的說法是兩夫婦活躍於影片平台快手，但微博及快手等社交及影片網站上都未見兩人的詳細資料，另一說法是兩人最早於抖音上傳影片，所以他們流出的都是斷斷續續的短片。然而從2018至2020年，每隔一段時間就會傳出兩人「火了」及「男方出軌」的消息，所以也有網友質疑這些都是「營銷號」的炒作影片及文章。

2018年影片就有傳新女友雙手健全，與男主角表現親暱。（視頻截圖）
2018年影片就有傳新女友雙手健全，與男主角表現親暱。（視頻截圖）
中國一對被稱作「連體夫妻」的網紅，日前再次傳出分手的消息，稱殘疾搭上女粉絲。（取...
中國一對被稱作「連體夫妻」的網紅，日前再次傳出分手的消息，稱殘疾搭上女粉絲。（取材自微博）

阿嬌 車禍 香港

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