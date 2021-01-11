研究：武漢16.8萬人曾染疫 比官方數據多3倍

武漢第一個新冠肺炎死亡病例10日滿周年前夕，武漢民眾戴著口罩站在江漢步行街3D大螢幕附近。（Getty Images）

武漢 大學等研究團隊1月7日在國際醫學期刊上發表英文研究報告，推斷武漢16.8萬人曾感染新冠病毒，是中國 官方公布武漢感染數字的3倍，有2/3無症狀感染個案完全沒被包括在官方感染數據内。而研究得出的武漢無症狀感染率，比武漢官方公布的無症狀感染率高數百倍。

據香港01報導，武漢大學為首的團隊1月7日在英文國際醫療期刊《PLOS Neglected Tropical Diseases》發表研究，指團隊去年3月6日至5月3日，對武漢和中國其他地區6萬3107名健康人進行新冠病毒檢測 。

結果發現來自武漢的1萬1086人中新冠病毒抗體陽性的有186人，比率為1.68%。武漢市有1000萬人口，報告根據1.68%的陽性感染率推算，該市新冠病毒流行期間有16.8萬人感染。

報告另披露，截至去年5月19日，武漢市據報有5萬340例住院的新冠病人，這表明該市需住院的只是全部感染者的1/3，而至少有2/3感染者無症狀。

報導指，截至去年5月19日，中國官方通報有7萬8241例新冠病毒感染病例，其中武漢市有5萬340例，占64.3%。而最新的研究報告則揭露，官方感染數據包括的僅僅是住院的新冠病人。

另據武漢市衛生委於去年6月3日報告，基於5月14日至6月1日武漢市990萬人的核酸檢測（接近全民檢測），無症狀感染率為0.303/10000，大約是3萬3000人中有1個人無症狀感染。

然而，這次研究結果得出的無症狀感染率1.12%，是武漢市衛生委核根據酸檢測無症狀感染率的大約369倍。

研究也指出，老年人感染率較高，女性被感染的可能性高於男性。武漢市新冠測試陽性率明顯高於湖北省其他地區和中國其他地區，越靠近武漢的省市抗體陽性率較高，表明病毒是從武漢市向周邊地區擴散。