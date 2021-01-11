我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

研究：武漢16.8萬人曾染疫 比官方數據多3倍

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
武漢第一個新冠肺炎死亡病例10日滿周年前夕，武漢民眾戴著口罩站在江漢步行街3D大螢幕附近。（Getty Images）
武漢第一個新冠肺炎死亡病例10日滿周年前夕，武漢民眾戴著口罩站在江漢步行街3D大螢幕附近。（Getty Images）

武漢大學等研究團隊1月7日在國際醫學期刊上發表英文研究報告，推斷武漢16.8萬人曾感染新冠病毒，是中國官方公布武漢感染數字的3倍，有2/3無症狀感染個案完全沒被包括在官方感染數據内。而研究得出的武漢無症狀感染率，比武漢官方公布的無症狀感染率高數百倍。

據香港01報導，武漢大學為首的團隊1月7日在英文國際醫療期刊《PLOS Neglected Tropical Diseases》發表研究，指團隊去年3月6日至5月3日，對武漢和中國其他地區6萬3107名健康人進行新冠病毒檢測

結果發現來自武漢的1萬1086人中新冠病毒抗體陽性的有186人，比率為1.68%。武漢市有1000萬人口，報告根據1.68%的陽性感染率推算，該市新冠病毒流行期間有16.8萬人感染。

報告另披露，截至去年5月19日，武漢市據報有5萬340例住院的新冠病人，這表明該市需住院的只是全部感染者的1/3，而至少有2/3感染者無症狀。

報導指，截至去年5月19日，中國官方通報有7萬8241例新冠病毒感染病例，其中武漢市有5萬340例，占64.3%。而最新的研究報告則揭露，官方感染數據包括的僅僅是住院的新冠病人。

另據武漢市衛生委於去年6月3日報告，基於5月14日至6月1日武漢市990萬人的核酸檢測（接近全民檢測），無症狀感染率為0.303/10000，大約是3萬3000人中有1個人無症狀感染。

然而，這次研究結果得出的無症狀感染率1.12%，是武漢市衛生委核根據酸檢測無症狀感染率的大約369倍。

研究也指出，老年人感染率較高，女性被感染的可能性高於男性。武漢市新冠測試陽性率明顯高於湖北省其他地區和中國其他地區，越靠近武漢的省市抗體陽性率較高，表明病毒是從武漢市向周邊地區擴散。

武漢 檢測 中國

上一則

蘇州防控升級 入境須隔離28天

下一則

英美澳加外長譴責大搜捕 港府批妄語詆毀、雙重標準

延伸閱讀

德國染疫死亡破4萬 梅克爾：未來幾周最艱難

德國染疫死亡破4萬 梅克爾：未來幾周最艱難
英國單日新增5萬多例確診 義法疫情未歇

英國單日新增5萬多例確診 義法疫情未歇
英國疫情拉警報！衛生大臣：須降感染率避醫療體系崩潰

英國疫情拉警報！衛生大臣：須降感染率避醫療體系崩潰
日落公園感染率高 恐與非法聚會有關

日落公園感染率高 恐與非法聚會有關

熱門新聞

元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析