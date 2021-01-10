護理中心最美風景…成都八旬翁堆雪人 臥床老伴笑開懷

唐爺爺將親手堆成的小雪人，送到房間裡臥床的老伴身邊，開心地給她展示。（取材自紅星新聞）

四川成都日前飄了一天雪，玩雪、曬雪霸占了成都市民一天的朋友圈。在青羊區哺恩養老護理中心，一對年邁的老人也體驗到這份歡樂。由於老伴生病臥床不起，八旬的唐爺爺將親手堆成的小雪人，送到臥床的老伴身邊，開心地給她展示：「看，我給你堆的雪人！」

看著兩位老人有愛的一幕，樓層護理組長唐國瓊把這一幕拍了下來。網友紛紛評論，「這一定是今冬最美的雪人。」、「老人們的愛情太暖了。」

紅星新聞報導，唐爺爺今年82歲，奶奶77歲，兩人結婚已有50多年，感情很好。去年3月，奶奶因為車禍 顱內出血，一直在醫院住院治療，直到9月情況好轉才轉入哺恩養老護理中心，但仍然不能行動說話，需要臥床有人看護。唐爺爺陪伴住進同一間房。

按照慣例，當天，本是出門鍛鍊的唐爺爺看見有積雪，開心地堆了一個小雪人，想把它送給屋內不能出門親眼看雪的老伴。

唐國瓊看著老人精心準備的「禮物」，向婆婆打趣：「我說『婆婆你看，爺爺對你好好哦，我們都好感動哦』，然後婆婆笑得開心得很。」

看著奶奶一天天好轉，唐爺爺說：「我們是不離不棄的，我們的愛情是從小到大，然後到老，這些都是難以用語言表達的。反正我們之間的感情可以說幾十年如一日，所以感情很深。過去，她對我工作很支持。她是醫師，過去我生過兩次病，都是靠她給我治好的。她得病了，我也照顧她，我倆互相照顧，相依為命。」